Bioeconomia, tecnologia da informação e agronegócio: o plano para a indústria do Acre

A Câmara Técnica Tecnologia e Inovação, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, apresentou nesta sexta-feira, 5 de agosto, o Plano de Intervenção do Ecossistema de Inovação de Rio Branco. O plano, que ocorre em parceria com o Sebrae/AC, irá subsidiar o desenvolvimento do projeto de criação do Distrito Tecnológico que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e instituições parceiras do fórum.

O evento ocorreu no Auditório de Negócios e Palestras do Parque de Exposições. A apresentação do plano foi realizada pelo superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e do Instituto de Pesquisa Científica em Porto Alegre (Tecnopuc), Jorge Audy.

“O Sebrae, por meio da Câmara Técnica de Tecnologia, fez a contratação da Fundação Certi, que desenvolveu uma metodologia que faz o diagnóstico dos ecossistemas de inovação e identificou os potenciais do estado do Acre. Foram identificados nove potenciais, sendo priorizados três: a Bioeconomia, a Tecnologia da Comunicação e Informação (TIC) e o Agronegócio”, explicou o diretor técnico do Sebrae/Ac, Lauro Santos.

“Esta é mais uma entrega da câmara técnica, que é formada por diversas instituições. Esse é o plano de desenvolvimento tecnológico, que vamos utilizar para transformar as entidades, universidades e centros de pesquisas, incentivando-os a mudarem o seu perfil para que desenvolvam trabalhos nas linhas de inovação e tecnologia que serão identificadas”, ressaltou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.