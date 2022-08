Sentiu vontade de tomar aquele cafezinho quente? No Espaço da Indústria, na Expoacre 2022, é possível encontrar cafés produzidos no Acre.

Expresso, tradicional, gourmet ou em cápsula, a indústria acreana tem uma grande variedade que pode ser degustada no próprio Parque de Exposições, durante os dias de feira.

O Café Contri, que participa de todas as edições da Expoacre, trouxe novidades. O estande é totalmente sustentável e instagramável, com vários espaços para fotos.

“Passamos dois anos sem Expoacre e queríamos fazer um estande bem expressivo e chamativo. Temos uma afetividade muito grande com o nosso público e queríamos demonstrar isso”, diz a proprietária Luciana Mendonça.

O café itinerante, com funcionários passeando pelo parque e oferecendo o café, é a grande novidade da marca para a Expoacre 2022.

A Indústria Contri possui 2 marcas de café: Contri e Sarah. Tendo como grande diferencial o café em cápsulas para máquina nespresso e grãos para máquinas de café expresso.

No Espaço da Indústria é possível encontrar também os cafés Bujari e Tainá, produzidos em Senador Guiomard, com mais de 20 anos de mercado.

O mais novo café do Acre, o Café do Frota, também está na feira. Com apenas um ano de existência, participa pela primeira vez da Expoacre. “A ideia de expor na feira visa colocar o café no mercado de Rio Branco, já que ele já é vendido em todos os outros municípios do Acre. O diferencial dele é que é puro, sem mistura”, destaca José Frota, proprietário.

Reinaldo Maia, que visitava o Espaço da Indústria com sua família, parou para apreciar um café. “Essa vitrine dos produtos regionais é muito importante. Em casa, quase sempre, compramos cafés produzidos no estado”, frisa.