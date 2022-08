Médicos pedem ações mais duras contra Covid-19 na Expoacre

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre está reforçando as orientações para que os acreanos redobrem os cuidados com as medidas preventivas sanitárias na Expoacre, contrariando o afrouxamento nessas regras durante o evento.

O governo reduziu de três para duas doses da vacina contra o coronavírus para pessoas com idade superior a 18 anos, e, também, liberou o uso das máscaras de proteção facial em áreas abertas, mesmo que haja aglomerações.

Para o sindicato, deixar de cobrar e adotar os cuidados necessários ao combate à Covid-19 representa a possibilidade de responsabilização dos gestores públicos, incluindo os organizadores da Expoacre.

“Destarte, a fim de que a população possa buscar na Expoacre apenas uma forma de entretenimento, e não o antro propagador de um vírus mortal, os membros desta entidade Sindical esperam e apelam para os gestores públicos retornem com a exigência dos cuidados que se fazem necessários”, pede o Sindmed.