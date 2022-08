Ufac oferece aulas gratuitas de música a alunos da educação básica

O Programa Ensino-Aprendizagem Musical, do curso de Música da Ufac, realiza chamada para vagas remanescentes em aulas gratuitas de flauta, violino, escaleta, canto, linguagem e estruturação musical e história da música. O público-alvo são alunos de ensino fundamental (8º e 9º anos) e ensino médio. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, 3, a sábado, 6, através deste link. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

As aulas começam na segunda-feira, 8, e ocorrem no bloco de Artes Cênicas e Música, no campus-sede, às segundas-feiras, das 14h às 17h. Os ministrantes são professores do curso de Música; o programa é coordenado pelo professor Marcelo Brum.