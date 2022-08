A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura do Estado do Acre, publicou edital nº 28/2022 com a relação dos membros que irão compor a Comissão Examinadora, bem como os temas e disciplinas agrupados em 8 pontos para efeito de sorteio.

