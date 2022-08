O auxílio-taxista começa ser pago em 16 de agosto. Estão previstas seis parcelas de R$ 1 mil até dezembro. Com esta primeira parcela mais de R$ 34 mil será injetado na economia local.

Assim como o auxílio caminhoneiro, o chamado Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis – BEm-Taxista será pago aos profissionais para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis.

Em Mâncio Lima, 17 profissionais estão aptos a receberem o auxílio, a agilidade do Munícipio, por meio do Gerencia de Tributos, permitiu que o cadastro dos mesmos fosse realizado no prazo estipulado, 31 de julho, o que garante o pagamento das duas primeiras parcelas, referentes aos meses de julho e agosto já para o dia 16 de agosto no valor de R$ 2 mil. O anúncio do pagamento foi feito pelo Prefeito Isaac Lima, na manhã desta sexta-feira, 29 onde contou com a presença do Presidente da Câmara de Vereadores Renan Costa, Vereador Joel Puyanawa, do Gerente de Tributos Daniel Campos e dos Secretários Municipais José Alberto (Finanças) e Danilo Chagas (Especial.

“Este auxílio é de extrema importância para estes profissionais que estão no dia a dia nas estradas e que sentem no bolso o aumento do preço dos combustíveis, fizemos um esforço grande com a nossa equipe para que o pagamento já saísse no dia 16 de agosto pois, coisa que muitos municípios não fizera. Entendemos que são pais de famílias, são trabalhadores que não tem possuem uma renda fixa mensal para o sustento da casa. Estamos felizes porque este recurso vai movimentar a economia local, os nossos taxistas vão ficar mais felizes e motivados”, falou Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, terão direito ao benefício os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação válida e alvará para prestação do serviço cadastrado nas prefeituras em vigor no dia 31 de maio de 2022.