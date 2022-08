Edvaldo destaca recursos alocados pela Aleac para produção rural

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (3) que esteve acompanhando o colega Jonas Lima em eventos voltados à produção do café no Acre. Uma boa aliança entre Embrapa, Idaf, Sepa, Emater, Senar e outros instituições trouxeram profissionais da Embrapa de Rondônia para prepara técnicos e produtores sobre boas práticas da produção de café.

“Trago à memória o quão importante nossas decisões tomadas aqui. A emenda destinada à produção na discussão de empréstimo do Fonplat, que tinha nada destinado a produção rural”, disse. Foram alocados R$6 milhões para o setor.

A Sepa hoje está licitando 3 mil mudas para plantio de café visando ampliar o cultivo dos que iniciaram a atividade.

“Vamos ter resultado para os produtores de uma decisão política desta Casa”, disse. Ele estranha a mudança de comportamento do Executivo em relação aos vetos do governador. “A decisão está eivada de política sem nenhuma fundamentação jurídica”, disse, defendendo a derrubada dos vetos. “Não se pode tratar os iguais de modo diferente”.

