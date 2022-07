DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 199, DE 4 DE JULHO DE 2022

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a retificação do Edital de Homologação 194/2022 do Processo Seletivo Simplificado, para contratação de Professor Substituto, publicado no Diário Oficial da União de 01.07.2022, seção 3.

Onde se lê:

1º Lugar: Ana Paula Santos Sarmanho;

2º Lugar: Bianca Casseb Medeiros.

Leia-se:

1º Lugar: Bianca Casseb Medeiros;

2º Lugar: Ana Paula Santos Sarmanho.

GILMAR PEREIRA DA SILVA

Vice-Reitor