O Serviço Social do Comércio do Acre (Sesc) realiza pelo 31º ano a tradicional festa junina e o Festival de Quadrilha, a partir de sexta-feira (01) até o dia 03 de julho, com início às 18h. A festa ocorre na sede do Sesc no bairro Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

No festival, vão se apresentar 07 grupos de quadrilha, que concorrerão a premiações. Segundo a coordenadora do evento, Nardia Tayna, além das quadrilhas, haverá música ao vivo e outras apresentações artísticas.

“Dentro do evento ocorrem outras atividades externas. Tem um espaço que é a ‘Tenda das Artes’, onde estará acontecendo diversas apresentações artísticas e vai ter também Bibliosesc. A importância é a continuidade de um evento que resgata as tradições“, acrescenta.

O presidente da Liga de Quadrilhas Cimar Santos, desta que o Arraial do Sesc já é tradição e agora com o retorno das quadrilhas juninas vai ficar melhor ainda. O retorno das quadrilhas mostra que o Sesc valoriza a cultura acreana.

“Temos certeza que o Arraial, assim como em outras edições, será um grande sucesso também. Esta edição terá um grande público, que estava com saudade dos arraiais de Rio Branco e, principalmente pelas juninas que estão mostrando um verdadeiro espetáculo”, disse.