Detran lança APP para dispositivos móveis com diversos serviços

O governo do Acre fez mais um investimento em tecnologia a serviço do cidadão. O aplicativo para dispositivos móveis do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já está disponível para usuários dos sistemas Android e iOS e foi apresentado pelo governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, 30.

O aplicativo faz parte do aparato tecnológico desenvolvido pela autarquia desde 2020, com a implantação do Certificado de Registro e Licenciamento Eletrônico (CRLV-e). De lá para cá o órgão de trânsito investiu na completa reformulação de seu portal na internet, que agora disponibiliza mais de 40 serviços online.

“Hoje nós percebemos um Detran diferente, que investe no cidadão, na saúde, na segurança. O aplicativo é apenas uma das inovações que o governo tem apresentado à população que utiliza os serviços públicos”, destacou Gladson Cameli.

A ideia de criar um aplicativo para que o cidadão pudesse realizar seu atendimento de maneira autônoma também era uma das sugestões de condutores e proprietários de veículos que se dirigem ao Detran diariamente.

Hoje, com a popularização do acesso à internet e smartphones, quase tudo se faz por aplicativos. A novidade no âmbito público foi desenvolvida em parceria com a empresa Search Tecnologia, que administra o Sistema Estadual de Gestão de Trânsito (Getran).

“Nós pagamos contas, pedimos comida, enviamos documentos, nos comunicamos com pessoas do outro lado do mundo, tudo isso utilizando um celular. Vivemos em uma região onde as pessoas precisam acessar nossos serviços e nem sempre podem estar onde ele é oferecido. Eliminando barreiras, o Detran vai estar onde as pessoas estiverem”, disse a presidente do órgão, Taynara Martins.

Para baixar o app nos sistemas operacionais Android e iOS é simples e rápido. Na loja de aplicativos do seu celular, busque ‘Detran Acre’, localize o ícone da autarquia, faça o download do aplicativo e acesse mais essa funcionalidade.

Ilustração: Raylson Lima/Detran