Autorizado concurso público para cargos de oficiais de saúde e combatentes da PM do Acre

Danna Anute —

O governo do Acre, autorizou na sexta-feira, 24, a realização de concurso público para os cargos de aluno oficial combatente e oficial de saúde da Polícia Militar do Estado (PMAC), por meio da Secreta de Planejamento e Gestão (Seplag).

Serão 50 vagas, sendo 30 para aluno oficial combatente e 20 para aluno oficial de saúde.

“Essa é uma demonstração de que o governo tem compromisso com o Acre, e que pretende melhorar cada vez mais a vida dos cidadãos, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento”, diz o governo.

Em breve novos informes.