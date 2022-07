Convênio com federações promove esporte estudantil no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), está realizando um convênio com as federações esportivas, tanto coletivas quanto individuais, com a finalidade de desenvolver as ações relacionadas à fase estadual dos Jogos Escolares, que será realizada em julho.

Ao todo, são 11 federações contempladas, que a partir do convênio poderão realizar atividades esportivas e fomentar ações sociais, além de incentivar os alunos-atletas da rede pública, inclusive os que forem classificados para a fase nacional dos Jogos Escolares.

Realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), este ano a fase será realizada no Rio de Janeiro (RJ). O convênio também servirá para incentivar os alunos para a participação dos Jogos da Juventude, evento promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em Aracaju (SE).

Convênio possibilitará às federações o fortalecimento das práticas esportivas. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Para o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, trata-se de um momento histórico para o desporto escolar acreano, uma vez que o convênio nunca havia sido realizado com as federações esportivas. “Vamos incentivar o desporto escolar de base”, afirma.

Agora, segundo Santiago, além de as federações terem a possibilidade de desenvolver as atividades de maneira mais concreta, os alunos também serão impactados pela prática esportiva nas escolas, inclusive no que diz respeito às modalidades olímpicas.

“Essas tratativas com as federações, tanto coletivas quanto individuais, vêm acontecendo desde o ano passado, mas não se consolidaram naquele momento devido à pandemia, mas agora estamos dando andamento e concretizando essas ações”, enfatiza.