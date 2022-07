Quantidade de energia furtada nos primeiros seis meses do ano poderia abastecer Cruzeiro do Sul por 45 dias

Nos primeiros seis meses de 2022, a Energisa identificou 6,2 mil irregularidades no Acre. Se comparado ao ano passado, esse número representa um aumento de 7%. Essa quantidade de energia furtada seria suficiente para abastecer o município de Cruzeiro do Sul por um período de 45 dias.

O combate às fraudes e furtos de energia é uma das prioridades da Distribuidora para manter a qualidade no fornecimento. Por isso, a empresa segue realizando inspeções para coibir as irregularidades e conscientizar a população. Além disso, as inspeções também são realizadas a partir de análises de perfil de consumo e denúncias.

A Distribuidora reforçou ações este ano que resultaram em 23,3 mil unidades inspecionadas, além de 7,5 mil ações de regularização, blindagens e adequações.

“Realizar ligação clandestina é uma prática em que todo mundo sai perdendo. O famoso ‘gato’, além de crime, gera prejuízos a toda a sociedade. Além disso, isso sobrecarrega a rede elétrica e pode provocar acidentes. Empregamos tecnologia de ponta e ações coordenadas no combate ao furto. Precisamos combater o furto e a população tem um papel fundamental nisso, denunciando esses crimes”, afirma o gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Acre, Andre Klein.

Quem realiza ligação clandestina de energia, além de cometer crime previsto no Código Penal Brasileiro, coloca em risco a própria vida e a de vizinhos. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

SERVIÇO

WhatsApp (Gisa): https://gisa.energisa.com.br/

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 647-7196