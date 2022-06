Acre cria Escola de Negócios para promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado

Fhaidy Acosta/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Estado lançou nesta quarta-feira, 27, a Escola de Negócios do Acre (Enac), que é um projeto da Agência de Negócios do Acre (Anac) e visa promover o desenvolvimento social e econômico, por meio de treinamento e formação especifica para os cidadãos. O evento foi realizado na Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

Representando o governador Gladson Cameli, o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou que essa é mais uma amostra do compromisso do governo com a criação de empregos no estado.

“O governo tem propiciado condições para que ações como essa possam se tornar realidade. Quero aqui salientar a importância desse projeto, que visa justamente alcançar e capacitar o microempreendedor, criando um ambiente favorável para que as empresas possam crescer e se desenvolver, gerando emprego e renda a nossa população”, enfatizou Donadoni.

Sobre o funcionamento da Escola de Negócios, o presidente da Anac, Evilando Achaad, pontua: “A escola vai ofertar cursos de capacitação profissional para as pessoas que têm interesse em abrir novos negócios. Ouviremos a demanda da sociedade, que irá nos dizer quais as suas áreas de interesse, para que possamos assessorá-la”, explicou.

“É com felicidade que recebemos esse projeto; a Anac tem sido uma grande parceira da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia e estamos trabalhando de forma integrada. O Acre vem caminhando para o rumo do desenvolvimento e já podemos observar uma melhoria no ambiente de negócios. A Enac será uma importante ferramenta para que novos negócios surjam e se estabeleçam em nosso estado,” destacou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

“Um povo educado é um povo liberto. No início do projeto, destinei 80 mil reais, e hoje temos uma instituição que vai ajudar a população a viabilizar seu próprio negócio e preparar mão de obra para o mercado de trabalho”, explanou o deputado José Luiz Tchê.

Compuseram o dispositivo de honra o controlador-geral do Estado Acre, Luiz Almir Brandão; o titular da Sepa, Edivan Azevedo; os deputados estaduais José Luiz Tchê e André Vale; o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), José Francisco Thum; a secretária de Meio Ambiente Paola Daniel; a presidente em exercício da Fieac, Denise de Castro; a presidente da Fundação de Tecnologia no Acre (Funtac), Missara Oliveira; e o diretor técnico do Instituto do Meio Ambiente (Imac), Renê Fontes.

Anac

A Anac tem o propósito de apoiar o desenvolvimento e a promoção de negócios estratégicos. A Escola de Negócios faz parte do portfólio da Anac e visa promover o desenvolvimento social e econômico, por meio de treinamento e formações específicas para o cidadão acreano que já está empreendendo ou quer iniciar seu negócio.

O projeto recebeu o apoio do governador Gladson Cameli, e recursos da senadora Mailza Gomes, bem como dos deputados estaduais José Luíz Tchê, Vagner Felipe e André Vale.

Escola de Negócios

A Enac é uma plataforma educacional dinâmica e híbrida, com objetivos definidos em função das oportunidades, necessidades, desafios ou interesses dos empreendedores, promovendo, além da transformação digital, uma capacitação baseada em pesquisa de mercado, visando o fortalecimento dos empreendimentos, sejam eles formais ou informais.

A escola ofertará inicialmente cinco cursos, 30 turmas híbridas com aulas presenciais e online. A meta é formar 600 alunos mensalmente e 3.600 até o fim do ano.

“Os cursos estarão disponíveis para todos os municípios, a depender da demanda em parceira com os municípios, utilizando as estruturas físicas. A Anac entra com o capital, para que possamos levar os professores e também os materiais didáticos necessários, e os mesmos cursos também estarão disponíveis na plataforma virtual”, acrescenta Evilando Achaad.