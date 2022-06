Professor AC: novos convocados para apresentação de documentos

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EDITAL Nº 064 SEPLAG/SEE/ESPECIAL, DE 29 DE JUNHO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, em atendimento à solicitação de reposição constante do Processo SEI n°

0014.004807.00381/2021-21, tornam pública a convocação dos candidatos para a entrega de documentos do Processo Seletivo Simplificado,

conforme segue:

1 DA CONVOCAÇÃO

1.1 Convocação do candidato na seguinte ordem: cargo, município, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação:

PROFESSOR PS 2 – ASSISTENTE EDUCACIONAL

ACRELÂNDIA – URBANA

20º; 131.762-8; DANIELLE DA SILVA GOMES; 69,5 / 21º; 132.560-4;

DIANA DA SILVA GOMES; 66,5 / 22º; 132.862-0; THALLES LUZ FREITAS; 66,5 / 23º; 130.934-0; LEIDIANE DE CARVALHO SALES; 65,5 /

24º; 130.565-4; EDNA DA SILVA BARBOSA; 65,5.

BRASILÉIA – URBANA

41º; 100.386-0; MARIA APARECIDA LIMA DE FREITAS; 76,5 / 42º;

102.670-4; ALESSANDRA FERNANDES MENEZES; 75,5 / 43º;

138.408-2; BIANCA BISPO DA SILVA; 74,5 / 44º; 132.476-4; MARCIA

GOMES LEITE; 74,5.

CRUZEIRO DO SUL – RURAL

62º; 140.103-3; JOCILENE DIAS MOURA; 76,5 / 63º; 139.609-9;

RAISSA LORAINE DE ALMEIDA MAIA; 76 / 64º; 131.825-0; RONÁLISON SANTOS DA CONCEIÇÃO; 76 / 65º; 138.917-3; MARIA JEANE

SANTOS DA SILVA; 76 / 66º; 134.125-1; ALDENIZIA DE OLIVEIRA

AQUINO; 76 / 67º; 135.007-2; SIVERLANDIO DA SILVA MARQUES;

75,5 / 68º; 132.254-0; ANA CLAUDIA DA SILVA BRAGA; 75,5 / 69º;

133.783-1; LIDIANE SILVA SOUZA; 75,5 / 70º; 135.089-7; THUANY

LIMA FERREIRA; 75,5 / 71º; 100.719-0; MAIRENE DO NASCIMENTO BRAGA; 75,5 / 72º; 130.563-8; TALINE PEREIRA MARTINS; 75,5

/ 73º; 137.735-3; ALCIONE GOMES DO ESPIRITO SANTO; 75,5 /

74º; 134.762-4; JOSÉ LUIZ DANTAS BARROSO; 75 / 75º; 139.164-

0; SUZANA ROCHA DOS SANTOS; 75.

CRUZEIRO DO SUL – URBANA

165º; 131.650-8; MICHELLE SILVA DA COSTA; 83 / 166º; 131.248-0;

EDNALVA MONTEIRO LIMA; 83 / 167º; 134.721-7; MAINARA COSTA

DE ANDRADE; 83 / 168º; 132.488-8; LUCAS ALEXANDRE DE SOUZA

FREIRE; 83 / 169º; 138.155-5; MARIA DA GLÓRIA BATISTA DA SILVA; 82,5 / 170º; 100.561-8; ROSALI SILVA DO NASCIMENTO; 82,5 /

171º; 103.121-0; MARIA GRACILENE CORREIA SAMPAIO; 82,5 / 172º;

101.193-6; VANESSA CARNEIRO DE MOURA PAIXÃO; 82,5 / 173º;

137.544-0; MARIA BERNARDETE DE LIMA TORRES; 82,5 / 174º;

132.330-0; ANTONIA LIMA DO NASCIMENTO; 82,5 / 175º; 130.011-

3; TAIS MACIEL SILVA; 82,5 / 176º; 132.820-4; CELIANE NASCIMENTO DE ARAÚJO; 82,5 / 177º; 135.384-5; RUTE GONÇALVES DA SILVA; 82,5 / 178º; 138.844-4; RICARDO CORREIA DE MOURA; 82,5 /

179º; 135.306-3; FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA FRAGA; 82,5 / 180º;

132.098-0; MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS; 82,5 / 181º; 139.943-8;

QUELI CRIS DE PINHO ARAÚJO; 82,5 / 182º; 130.955-2; TATIANA

DOS SANTOS BARROSO SILVA; 82,5 / 183º; 130.037-7; QUEITILA DE

FRANÇA ALMEIDA; 82 / 184º; 100.311-9; ALINE NOGUEIRA DA SILVA;

82 / 185º; 136.837-0; MARIA ELAINE OLIVEIRA RAMOS; 82 / 186º;

131.529-3; KELEN CRISTINA DAMASCENO DO NASCIMENTO; 82 /

187º; 138.581-0; FABRINE CHALUB DE ARAUJO MACIEL; 82 / 188º;

132.094-7; FRANCINETE SILVA DE SOUZA; 82 / 189º; 100.724-6; MARIA DAS VITORIAS GABRIEL MACIEL; 81,5.

EPITACIOLÂNDIA – RURAL

5º; 132.577-9; KELIANDRO SILVA DE SOUZA; 82,5.

FEIJÓ – URBANA

72º; 100.916-8; LEIDIANE GOMES DO CARMO; 79,5 / 73º; 100.681-9;

ENAIRA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS; 79,5.

MARECHAL THAUMATURGO – URBANA

3º; 139.440-1; MARILENE SOUZA DA SILVA; 75.

MÂNCIO LIMA – URBANA

25º; 140.163-7; ÉMILY MARIA MATIAS SILVA; 79 / 26º; 140.866-6; LUIZ

AUGUSTO SILVA PINHEIRO; 79.

RIO BRANCO – URBANA

908º; 136.143-0; MARIA RIZOMAR LIMA NASCIMENTO; 73,5 / 909º;

138.208-0; EDINILZA GOMES FERRO DA SILVA; 73,5 / 910º; 133.736-

0; MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA; 73,5 / 911º; 101.523-0;

RAIMUNDA ANTONIA FARIAS DE LIMA; 73,5 / 912º; 138.929-7; ANA

PAULA DA SILVA; 73,5 / 913º; 135.664-0; SAMARA MACHADO DE

MENEZES SILVA; 73,5 / 914º; 133.569-3; EDJANI MELO DE ARAÚJO; 73,5 / 915º; 133.737-8; ALISSANE MACEDO DOS SANTOS; 73,5

/ 916º; 138.038-9; CARLOS ARTUR RODRIGUES DO NASCIMENTO;

73,5 / 917º; 136.021-3; ANTONIO HENRIQUE DE CASTRO MAGALHÃES; 73,5 / 918º; 137.317-0; MARINETE CARVALHO DO REGO;

73,5 / 919º; 101.905-8; MARIVALDA OLIVEIRA DE SOUZA FRANÇA;

73,5 / 920º; 140.248-0; FRANCISCA JANAÍNA LIMA DA COSTA; 73,5 /

921º; 134.153-7; EDILANDIA BUSSONS LIMA MIRANDA; 73,5 / 922º;

101.240-1; MARIA DA CONCEIÇÃO DUQUES FEITOSA; 73,5 / 923º;

138.316-7; THAÍS DE SOUZA BATISTA; 73,5 / 924º; 133.264-3; RUBIANA BARROS DE ASSIS; 73 / 925º; 101.761-6; ANA MARIA BATISTA

ANTROBOS DOS SANTOS; 73 / 926º; 102.485-0; MARIA APARECIDA

IUMBO LEAL; 73 / 927º; 134.044-1; ELANY CRISTINA RODRIGUES

RIBEIRO; 73 / 928º; 137.955-0; MARCO ENRIQUE DA SILVA ESPINOZA; 73 / 929º; 134.898-1; RENATO MORAES FERREIRA; 73.

RODRIGUES ALVES – URBANA

10º; 134.555-9; CLICIA DA SILVA DAMASIO; 81,5 / 11º; 138.671-9;

FRANCISCO JARISSON MENEZES DA SILVA; 81.

SENA MADUREIRA – URBANA

63º; 134.450-1; ANDRESSA MOREIRA BARBOSA; 78 / 64º; 102.948-

7; MARCIA GOVEIA DINIZ MATOS; 77,5 / 65º; 102.883-9; JOKEBEDE

GOMES DE ALMEIDA CASTELO; 77,5 / 66º; 103.198-8; ALDENIZA DE

ALMEIDA MARTINS; 77,5 / 67º; 140.785-6; ZIRLANDIA DE LUCENA PINHEIRO SOUZA; 77,5 / 68º; 101.741-1; VIDAL DE ARAÚJO FILHO; 77

/ 69º; 102.251-2; YAGO BRENO GOMES BATISTA; 77 / 70º; 134.346-7;

IVO GABRIEL DA SILVA CANIZO; 77 / 71º; 102.092-7; WALYSON DA

SILVA CHAVES; 77.

SENADOR GUIOMARD – URBANA

57º; 103.224-0; RAQUEL DA SILVA SALES; 66 / 58º; 137.450-8;

ADRIANE DO ROSARIO REIS ROSAS; 65,5 / 59º; 133.407-7; JUSSARA REIS FEITOSA; 65 / 60º; 140.313-3; FABIANA FREITAS COUTO; 65 / 61º; 137.503-2; FLEILSON BARBOSA DE SOUZA; 64,5 /

62º; 103.150-3; DANIELLE MARTINS DE OLIVEIRA; 64,5 / 63º;

138.812-6; RAIANE DOS REIS FERREIRA; 64 / 64º; 135.397-7; CARINA BIANCA ARAUJO DE SOUZA; 63 / 65º; 135.573-2; JULIANA

NASCIMENTO DOS ANJOS; 62,5.

TARAUACÁ – URBANA

34º; 101.459-5; FRANCISCO DIOGO DO NASCIMENTO SOUZA; 73 / 35º;

137.420-6; IRES LORRANNE FARIAS DA SILVA; 72,5 / 36º; 139.296-4;

MAURICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS; 72 / 37º; 101.495-1; MARIA

TAMIRES NASCIMENTO DE MELO; 71,5 / 38º; 102.594-5; ROBIS CÊLIA MARQUES DA SILVA; 71 / 39º; 138.795-2; JEANE DA SILVA PEREIRA; 70,5 / 40º; 102.318-7; JOSÉ MARCELO FORTUNATO GOMES; 70,5

/ 41º; 140.906-9; MARIA MAIANA DOS SANTOS DE PAULA; 70,5 / 42º;

102.202-4; FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA; 70 / 43º; 140.497-0;

ANTONIO ADRIANO ROQUE OZORIO; 70.

PROFESSOR MEDIADOR – P1

MÂNCIO LIMA – URBANA

9º; 103.094-9; ELCIENE SOUZA DA SILVA; 60,5.

TARAUACÁ – URBANA

12º; 138.865-7; MARIA ROSANA GOMES MARTINS; 50,5.

PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – P2

MÂNCIO LIMA – URBANA

3º; 133.137-0; LUCIETE GOMES DIAS DOS SANTOS; 66.

RIO BRANCO – URBANA

161º; 140.582-9; MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA BARCIO; 59,5

/ 162º; 133.179-5; ANTÔNIA EVANILCE FERREIRA DA SILVA; 59,5 /

163º; 132.941-3; KÁTIA LIMA DE ARAUJO; 59 / 164º; 133.809-9; LUCI

ANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO; 59 / 165º; 135.352-7; MARIA FRANCISCA MILOME DE MAGALHAES; 59.

SENA MADUREIRA – URBANA

7º; 136.523-1; FRANCISCA DIAS DOS SANTOS; 72 / 8º; 140.130-0;

MARIA DAS DORES SANTIAGO DA SILVA; 71.

PROFESSOR BRAILISTA – P2

RIO BRANCO – URBANA

21º; 133.650-9; MARIZETH FELIPE; 59,5.

2 DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer

até o dia 11 de julho de 2022, das 07h30min às 13h30min, a um dos

endereços abaixo:

Cidade Endereço Local

Rio Branco Rua Rio Grande do Sul, nº

1.907, Bairro Volta Seca

Departamento

de Pessoas da

Secretaria de

Estado de Educação, Cultura e

Esportes

Acrelândia Av. Brasil n° 548, Centro

Núcleo

de Educação

Brasiléia Rua Benjamin Constant n°

64, Centro

Cruzeiro do Sul Avenida 25 de Agosto, nº

126, Bairro Aeroporto Velho.

Epitaciolândia Av. Santos Dumont n° 1180,

Centro

Feijó Av. Marechal Deodoro n°

1140, Centro

Mâncio Lima Rua Joaquim Generoso de

Oliveira n° 202, Centro

Marechal Thaumaturgo Rua Maria Lobão s/n°, Centro

Rodrigues Alves Av. Getúlio Vargas n° 792,

Centro

Sena Madureira Av. Avelino Chaves n° 690,

Centro

Senador Guiomard Av. Castelo Branco n° 1520,

Centro

Tarauacá Rua Cel. Juvêncio de Menezes n° 207, Centro

2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada:

a) 1 (uma) foto 3×4 recente;

b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);

c) CPF (original e uma cópia);

d) Título Eleitoral (original e uma cópia);

e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;

f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;

g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;

h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);

i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio,

Nível Médio Magistério ou Nível Superior fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do

Curso, conforme o requerido para o cargo (original e uma cópia);

j) Certificado de cursos de formação continuada em Atendimento Educacional Especializado – AEE ou Altas Habilidades/Superdotação ou

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS ou Braille, mínima de 100 horas

para o cargo de Professor do Atendimento Educacional Especializado –

P2 (original e uma cópia);

k) Certificado de conclusão de curso de Especialização em LIBRAS e/

ou certificado de proficiência em Libras, e/ou certificado de Cursos de

LIBRAS, mínimo de 120h, fornecido por instituição reconhecida pelo

Ministério de Educação – MEC, conforme requerido para o cargo de

Professor Brailista (original e uma cópia);

l) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);

m) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);

n) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original

e uma cópia);

o) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);

p) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já

ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico

http://portal.esocial.gov.br);

q) Declaração de Antecedentes (disponível no endereço eletrônico

http://www.acre.gov.br);

r) Declaração de Aptidão Legal (disponível no endereço eletrônico http://

www.acre.gov.br);

s) Declaração de Bens (disponível no endereço eletrônico http://www.

acre.gov.br);

t) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública,

(disponível no endereço eletrônico http://www.acre.gov.br);

u) Declaração de Herdeiros (disponível no endereço eletrônico http://

www.acre.gov.br);

v) Declaração de Dependentes (disponível no endereço eletrônico

http://www.acre.gov.br);

w) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; e

x) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O candidato poderá obter informações referentes a este Processo

Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura

e Esportes – SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio do telefone

(68) 3215-4031 das 8h às 12h ou das 14h às 18h ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Luiz Victor Diniz Bonecker

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em exercício

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes