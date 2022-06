D.O.U: ICMbio nomeia e lota aprovados em concurso no AC e outros Estados

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

PORTARIA Nº 541, DE 28 DE JUNHO DE 2022

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo artigo 4º do Decreto nº. 9.794, de 14 de maio de 2019, designado pela Portaria nº 1.280, de 09 de novembro de 2021, do Ministério do Meio Ambiente, publicada no Diário Oficial da União de 10 de novembro de 202, considerando a autorização para a realização de concurso público concedida pela Portaria SEDGG/ME nº 10.644, de 2 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 06 de setembro de 2021, Edição 169, Seção 1, Página 22, o Edital nº 9 publicado no Diário Oficial em 07 de junho de 2022, Edição 107, Seção: 3, Página 132 e a Portaria SEDGG/ME n° 5.654 de 28 de junho de 2022 que autorizou a nomeação; resolve:

I – Nomear, em caráter efetivo, nos termos do inciso I do art. 9º da Lei nº 8.112/90, para exercer os cargos de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, do quadro de pessoal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os candidatos habilitados em concurso público, na forma do Anexo I desta Portaria.

II – Os candidatos ora nomeados deverão comparecer, impreterivelmente, no período de 29 de junho a 28 de julho de 2022, munidos dos exames médicos constantes do Anexo II da presente portaria, às unidades SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor), localizadas nos endereços constantes do Anexo III da presente portaria, para realização da perícia médica oficial, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.112/90 observada a Unidade da Federação para qual foi habilitado.

III – Os candidatos aprovados nas vagas destinadas a portadores de deficiência física, além dos exames médicos, deverão apresentar declaração ou laudo médico expedido até 30 (trinta) dias antes da efetiva realização da inspeção médica estabelecida no item II acima, apontando a deficiência da qual é portador, seu grau e nível, e respectiva indicação da Classificação Estatística de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID.

IV – A posse dar-se-á no período de 29 de junho a 28 de julho de 2022, em uma das unidades organizacionais constantes do Anexo IV da presente Portaria, mediante apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por perícia médica oficial e dos documentos necessários para composição do dossiê funcional, conforme Anexo V.

V – Em caráter excepcional, por autorização expressa e formal da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do ICMBio, a perícia médica e a posse poderão ser realizadas em localidade diferente da constante dos Anexos III e IV, respectivamente, da presente Portaria.

VI – A entrada em exercício ocorrerá em até 15 (quinze) dias, contados da data da posse, nos termos do § 1º do art. 15 da Lei nº 8.112/90, na unidade organizacional de efetivo exercício do cargo, observado o município de exercício estabelecido no Anexo I da presente Portaria.

VII – Nos termos do item 1.5 do EDITAL Nº 1 – ICMBio, publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de novembro de 2021 na Edição 223, Seção 3 e página 141, os candidatos convocados para posse e que entrarem em exercício participarão, obrigatoriamente, do Curso “Formação em Gestão da Biodiversidade”, nas modalidades a distância e presencial, conforme datas, cronograma e local estabelecidos no Anexo VI da presente Portaria.

VIII – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC

ANEXO I

QUADRO DE LOTAÇÃO/EXERCÍCIO

ACRE / AC CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental DAYANE COSTA DE ALMEIDA ***.521.172-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Alto Tarauacá-Santa Rosa do Purus Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 – Rio Branco/AC Anal. Ambiental EDUARDO LUIZ COUTO JUNIOR ***.423.716-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Sena Madureira Avenida Avelino Chaves, 1935 Bairro Bosque CEP: 69.940-000 – Sena Madureira/AC Anal. Ambiental SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA ***.851.012-** Estação Ecológica Rio Acre Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, 1093 CEP: 69932-000 – Brasiléia/AC Anal. Ambiental GUILHERME CANDIDO DE CAMPOS TEBET ***.049.058-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cruzeiro do Sul Avenida Jaminaus, 1556 – Bairro: Cruzeirão – CEP: 69.980-000 – Cruzeiro do Sul/AC Anal. Ambiental MARCOS CARLOS DE MESQUITA NETO ***.349.353-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Chico Mendes Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 Rio Branco/AC Téc. Ambiental MALIKA SIMIS PILNIK ***.232.988-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cruzeiro do Sul Avenida Jaminaus, 1556 – Bairro: Cruzeirão – CEP: 69.980-000 – Cruzeiro do Sul/AC Téc. Ambiental SANDRA AGUIAR DE OLIVEIRA PIRES ***.435.742-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Alto Tarauacá-Santa Rosa do Purus Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 – Rio Branco/AC Téc. Ambiental GABRYELLY ISABEL FORTUNA DE OLIVEIRA ***.313.012-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Chico Mendes Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 – Rio Branco/AC Téc. Ambiental VICTOR LUCIANO DE A MATTOS ***.633.542-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Chico Mendes Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 – Rio Branco/AC Téc. Ambiental JOSE PEDRO MOTA MELO ***.585.262-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Sena Madureira Avenida Avelino Chaves, 1935 Bairro Bosque CEP: 69.940-000 – Sena Madureira/AC Téc. Ambiental BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO ***.008.902-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cruzeiro do Sul Avenida Jaminaus, 1556 – Bairro: Cruzeirão – CEP: 69.980-000 – Cruzeiro do Sul/AC Téc. Ambiental SARA ALVES DOS SANTOS ***.660.821-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Chico Mendes Travessa Henrique Dias, 162 Bairro: Bosque CEP: 69.900-568 – Rio Branco/AC Téc. Ambiental MURIELE FURTADO DE ASSIS ***.419.582-** Estação Ecológica Rio Acre Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, 1093 CEP: 69932-000 – Brasiléia/AC Téc. Ambiental MOSART DE VASCONCELOS PESSOA NETO ***.697.942-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cruzeiro do Sul Avenida Jaminaus, 1556 – Bairro: Cruzeirão – CEP: 69.980-000 – Cruzeiro do Sul/AC AMAPÁ / AP CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental LAIS AQUEMI OHARA ***.449.809-** Núcleo de Gestão Integrada do Amapá Central – ICMBio Amapá Central Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Anal. Ambiental ERICA MARTINS DE OLIVEIRA ***.316.816-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Itatupã-Cajari Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Anal. Ambiental BRUNO COSTA DO ROSARIO ***.407.922-** Reserva Biológica do Lago Piratuba – Sede da UC Rua Rio Araguari, s/n – Bairro: Beira Rio CEP 68973000 – Cutias/AP Anal. Ambiental SAULO MENESES SILVESTRE DE SOUSA ***.837.385-** Estação Ecológica de Maracá Jipioca Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Téc. Ambiental ARIANE CRISTINA BARBOSA ***.414.438-** Núcleo de Gestão Integrada do Amapá Central – ICMBio Amapá Central Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Téc. Ambiental ALEXANDRE BASTOS FERNANDES LIMA ***.611.338-** Parque Nacional do Cabo Orange Rua Presidente Getúlio Vargas, 235 Bairro: Paraíso, CEP: 68.980-000 – Oiapoque/AP Téc. Ambiental RENAM DA SILVA BARBOSA ***.017.662-** Estação Ecológica de Maracá Jipioca Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Téc. Ambiental FRANCISCO DANIEL SOARES ***.494.702-** Núcleo de Gestão Integrada do Amapá Central – ICMBio Amapá Central Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Téc. Ambiental EMILLY VITORIA ABRACADO CORREA ***.544.022-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Itatupã-Cajari Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP Téc. Ambiental FERNANDA MARIA DE SOUZA ***.843.928-** Reserva Biológica do Lago Piratuba – BAV Sucuriju Vila Sucuriju CEP 68.950-000 – Amapá/AP Téc. Ambiental EDEM DA LUZ BAIA ***.279.742-** Parque Nacional do Cabo Orange Rua Presidente Getúlio Vargas, 235 Bairro: Paraíso, CEP: 68.980-000 – Oiapoque/AP Téc. Ambiental SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA ***.986.232-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Itatupã-Cajari Rua Leopoldo Machado, 1126 Bairro: Centro, CEP: 68.900-067 – Macapá/AP AMAZONAS / AM CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental TAMIRES MUTZ ***.014.597-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Novo Airão Rua Antenor Carlos Frederico, 69 – Bairro: Nossa Sra. Auxiliadora, CEP: 69.730-000 – Novo Airão/AM Anal. Ambiental JEISIANE PINTO ROCHA DA SILVA ***.470.602-** Parque Nacional do Pico da Neblina Avenida Dom Pedro Massa, 51 – Bairro: Centro – CEP: 69.750.000 – São Gabriel da Cachoeira/AM Anal. Ambiental SARA ALVES DOS SANTOS ***.660.821-** Parque Nacional do Pico da Neblina Avenida Dom Pedro Massa, 51 – Bairro: Centro – CEP: 69.750.000 – São Gabriel da Cachoeira/AM Anal. Ambiental JULIA BARBOSA SILVA ***.600.091-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Anal. Ambiental DIULIO ANDREW TORRES DE SOUZA ***.424.742-** Base Avançada de Manaus GR1 – BAV Manaus Avenida Turismo, 1350 – Bairro: Tarumã, CEP: 69041-010 – Manaus/AM Anal. Ambiental CHRISTIANA MARIA SILVA SOARES COELHO ***.060.931-** Reserva Extrativista do Médio Juruá Rua Arcânjo Pessoa, 100 – Bairro: Centro – CEP: 69.500.000 – Carauari/AM Anal. Ambiental RICHARD HATAKEYAMA ***.957.338-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Anal. Ambiental MARCOS MELO CORREA ***.495.382-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Boca do Acre Rua Cecília Leite, 67 – Bairro: Platô do Piquiá, CEP: 69.850-000 – Boca do Acre/AM Anal. Ambiental NATHALIA ALVES DE SOUSA ***.819.896-** Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande Travessa Dom Pedro II, 587 – Bairro: Auxiliadora – CEP: 69.280-000 – Manicoré/AM Anal. Ambiental RODRIGO BELLO CARVALHO ***.481.791-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Boca do Acre Rua Cecília Leite, 67 – Bairro: Platô do Piquiá, CEP: 69.850-000 – Boca do Acre/AM Anal. Ambiental LUDMILA MARQUES DOS SANTOS ***.355.196-** Reserva Biológica do Abufari Avenida Presidente Costa e Silva, 56 – Bairro: Manoel Costa – CEP: 69.480-000 – Tapauá/AM Anal. Ambiental MARIA LUIZA APPOLONI ZAMBOM ***.419.698-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Lábrea Rua Luiz Falcão, 2595 – Bairro: Barra Limpa, CEP: 69.830-000 – Lábrea/AM Téc. Ambiental LEONARDO VICTOR KATAKI FONSECA ***.476.462-** Base Avançada de Manaus GR1 – BAV Manaus Avenida Turismo, 1350 – Bairro: Tarumã, CEP: 69041-010 – Manaus/AM Téc. Ambiental THIAGO CARVALHO BARROS ***.457.492-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Maués Rua Eduardo Ribeiro, 3198 – Bairro Jauari I, CEP: 69.100-081 – Itacoatiara/AM Téc. Ambiental BIANE SILVA PONTES ***.450.982-** Área de Relevante Interesse Ecológico Projeto Dinâmica Bio. de Frag. Florestais Avenida Turismo, 1350 – Bairro: Tarumã – CEP: 69.041.010 – Manaus/AM Téc. Ambiental ALEX DEIWS CIETTO ***.011.368-** Base Avançada de Manaus GR1 – BAV Manaus Avenida Turismo, 1350 – Bairro: Tarumã, CEP: 69041-010 – Manaus/AM

Téc. Ambiental MARIANA GARCEZ STEIN ***.043.371-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Maués Rua Eduardo Ribeiro, 3198 – Bairro Jauari I, CEP: 69.100-081 – Itacoatiara/AM Téc. Ambiental KASSIA LILIAN MACEDO GOMES ***.931.792-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Novo Airão Rua Antenor Carlos Frederico, 69 – Bairro: Nossa Sra. Auxiliadora, CEP: 69.730-000 – Novo Airão/AM Téc. Ambiental PERLA ALVES DA SILVA ***.261.522-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Boca do Acre Rua Cecília Leite, 67 – Bairro: Platô do Piquiá, CEP: 69.850-000 – Boca do Acre/AM Téc. Ambiental FLAVIA RANARA DA SILVA E SILVA ***.469.512-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Lábrea Rua Luiz Falcão, 2595 – Bairro: Barra Limpa, CEP: 69.830-000 – Lábrea/AM Téc. Ambiental DIOGO SENA BAIERO ***.526.248-** Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande Travessa Dom Pedro II, 587 – Bairro: Auxiliadora – CEP: 69.280-000 – Manicoré/AM Téc. Ambiental DANIEL DE PAULA SOUZA ASSIS ***.797.791-** Parque Nacional do Pico da Neblina Avenida Dom Pedro Massa, 51 – Bairro: Centro – CEP: 69.750.000 – São Gabriel da Cachoeira/AM Téc. Ambiental ANDREA ELOY MACHADO MOREIRA MOURA ***.179.983-** Reserva Biológica do Uatumã Rua Uatumâ, 08 -Bairro Vila Balbina – CEP: 69.735-000 – Presidente Figueiredo/AM Téc. Ambiental RENATA DUARTE ALQUEZAR DE OLIVEIRA ***.550.731-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Téc. Ambiental FERNANDA GABRIELA GRACIANO MIRANDA ***.664.391-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Téc. Ambiental LETICIA LEDA REZENDE ***.587.176-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Téc. Ambiental RICHARD HATAKEYAMA ***.957.338-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Boca do Acre Rua Cecília Leite, 67 – Bairro: Platô do Piquiá, CEP: 69.850-000 – Boca do Acre/AM Téc. Ambiental FERNANDA CHARBEL CLEMENTE DE MELO ***.966.082-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Lábrea Rua Luiz Falcão, 2595 – Bairro: Barra Limpa, CEP: 69.830-000 – Lábrea/AM Téc. Ambiental JEFTE FARIAS DA SILVA ***.683.442-** Reserva Biológica do Abufari Avenida Presidente Costa e Silva, 56 – Bairro: Manoel Costa – CEP: 69.480-000 – Tapauá/AM Téc. Ambiental JOAO CARLOS MOREIRA POMPEU ***.397.352-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Tefé Estrada do Aeroporto, 725 – Bairro: Centro, CEP: 69.550-101 – Tefé/AM Téc. Ambiental RAFAELA ALBUQUERQUE CAPRIOLI ***.270.890-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Boca do Acre Rua Cecília Leite, 67 – Bairro: Platô do Piquiá, CEP: 69.850-000 – Boca do Acre/AM Téc. Ambiental MICHELE CALDEIRA MAGDALENA RIBEIRO ***.754.407-** Reserva Biológica do Abufari Avenida Presidente Costa e Silva, 56 – Bairro: Manoel Costa – CEP: 69.480-000 – Tapauá/AM Téc. Ambiental HENRIQUE MICELI GONCALVES ***.673.658-** Parque Nacional do Pico da Neblina Avenida Dom Pedro Massa, 51 – Bairro: Centro – CEP: 69.750.000 – São Gabriel da Cachoeira/AM Téc. Ambiental FABIOLA EMANUELE SILVA FERREIRA ***.955.676-** Reserva Extrativista do Médio Juruá Rua Arcânjo Pessoa, 100 – Bairro: Centro – CEP: 69.500.000 – Carauari/AM MARANHÃO / MA CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental NAYANA ESTRELA FERREIRA MARQUES ***.376.873-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio São Luís Rua das Hortas, 223, Bairro: Centro, CEP: 65.020-270 – São Luís/MA Anal. Ambiental NATALIA RIBEIRO BARROS ***.417.857-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio São Luís Rua das Hortas, 223, Bairro: Centro, CEP: 65.020-270 – São Luís/MA Anal. Ambiental LORRANE GABRIELLE CANTANHEDE ***.764.573-** Reserva Biológica do Gurupi BR 222 Km 12, Bairro: Plano da Serra CEP: 65.930-000 – Açailândia/MA Téc. Ambiental BERNARDO BARTOLO BELLUCCO ***.235.067-** Reserva Biológica do Gurupi BR 222 Km 12, Bairro: Plano da Serra CEP: 65.930-000 – Açailândia/MA Téc. Ambiental IZABEL KLUG ***.982.559-** Reserva Biológica do Gurupi BR 222 Km 12, Bairro: Plano da Serra CEP: 65.930-000 – Açailândia/MA Téc. Ambiental DELEILDES CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA ***.742.243-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio São Luís Rua das Hortas, 223, Bairro: Centro, CEP: 65.020-270 – São Luís/MA Téc. Ambiental JOAO PEDRO PEREIRA VILELA ***.132.981-** Reserva Biológica do Gurupi BR 222 Km 12, Bairro: Plano da Serra CEP: 65.930-000 – Açailândia/MA Téc. Ambiental IVO GABRIEL BARROS MINEIRO ***.207.353-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio São Luís Rua das Hortas, 223, Bairro: Centro, CEP: 65.020-270 – São Luís/MA PARÁ / PA CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental DOUGLAS FELIPE DOS SANTOS LIMA ***.435.537-** Gerência Regional do Norte – GR1 Sede – Santarém Avenida Tapajós, 2201 Bairro Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Anal. Ambiental LETICIA NASCIMENTO VIMENEY ***.528.677-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Anal. Ambiental AMANDA SANTOS SOARES ***.948.885-** Divisão de Apoio à Gestão Regional 1 – DIAG Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho CEP: 68040-000 Santarém/PA Anal. Ambiental ISAIAS FARIAS DA CAMARA ***.591.153-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Bragança Avenida Nazeazeno Ferreira, S/N – Centro, CEP: 68600-000 – Bragança/PA Anal. Ambiental GABRIEL COSTA OLIVEIRA ***.967.272-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Salgado Paraense Avenida Júlio César, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Anal. Ambiental MISAEL FREITAS DOS SANTOS ***.222.852-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Trombetas Praça da Feirinha, S/N (Escritório do ICMBio), CEP: 68275-000, Distrito de Porto Trombetas – Oriximiná/PA Anal. Ambiental RAIMUNDO DARLEY FIGUEIREDO DA SILVA ***.833.002-** Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho Rua Salto Santiago, S/N Vila Permanente Prédio do Núcleo Tecnológico do IFPA Tucuruí/PA Anal. Ambiental PAULO GUILHERME SATURNINO SANTOS ***.400.522-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Carajás Rua J, 202 – Bairro União, CEP: 68515-000 – Parauapebas/PA Anal. Ambiental BRUNO DELANO CHAVES DO NASCIMENTO ***.748.262-** Floresta Nacional do Tapajós Avenida Tapajós, 2201 Bairro Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Anal. Ambiental NIDIA REIS DE PAIVA ***.052.568-** Gerência Regional do Norte – GR1 Sede – Santarém Avenida Tapajós, 2201 Bairro Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Anal. Ambiental DANIELE COELHO VIGARIO ***.731.819-** Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço Avenida São Benedito, 160 – Bairro: Centro, CEP: 68.300-000 – Gurupá/PA Anal. Ambiental MARIAH DE CARVALHO BORGES ***.492.583-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Breves Travessa Trinta de Novembro, 2736 – Bairro Cidade Nova, CEP: 68.800-000 – Breves/PA Anal. Ambiental CAROLINA DE NAZARE ALEIXO FIDELLIS MARCELINO ***.360.942-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Anal. Ambiental ROBERTA FRANCO PEREIRA DE QUEIROZ ***.563.276-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Carajás Rua J, 202 – Bairro União, CEP: 68515-000 – Parauapebas/PA Anal. Ambiental HENRIQUE MARINHO CAVALCANTI ***.397.814-** Reserva Extrativista Verde Para Sempre Rua 19 de novembro, 1610 – Bairro Centro, CEP 68330-000 – Porto de Moz/PA Anal. Ambiental FELIPE DOMINGOS DE SOUZA ***.162.969-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA

Anal. Ambiental JOINE CARIELE EVANGELISTA DO VALE ***.176.861-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Anal. Ambiental HAMILTON BRITO DA SILVA ***.127.002-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Anal. Ambiental JESSICA DOS ANJOS OLIVEIRA ***.738.401-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Anal. Ambiental DIERLEY MORAIS DE ARAUJO ***.689.962-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Anal. Ambiental IVO GABRIEL BARROS MINEIRO ***.207.353-* Base Avançada de Belém – GR1 BAV Belém Avenida Julio Cesar, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Anal. Ambiental MARIO MORAIS OLIVEIRA NETO ***.792.352-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Anal. Ambiental PLACIDO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO ***.140.992-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Anal. Ambiental MARIA BARBARA PEREIRA DE SOUSA ***.234.542-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Trombetas Praça da Feirinha, S/N (Escritório do ICMBio), CEP: 68275-000, Distrito de Porto Trombetas – Oriximiná/PA Anal. Ambiental STEPHANO DINIZ RIDOLFI ***.422.846-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental MURILO FURLAN MELLIO ***.790.678-** Gerência Regional do Norte – GR1 Sede – Santarém Avenida Tapajós, 2201 Bairro Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental MARIA CAROLINA POVOAS DE LIMA ***.489.322-** Base Avançada de Belém – GR1 BAV Belém Avenida Julio Cesar, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Téc. Ambiental PAULO FABRICIO MAUES DA SILVA ***.775.272-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Bragança Avenida Nazeazeno Ferreira, S/N – Centro, CEP: 68600-000 – Bragança/PA Téc. Ambiental IZABELLE CRISTINA SILVA TEIXEIRA ***.544.293-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Carajás Rua J, 202 – Bairro União, CEP: 68515-000 – Parauapebas/PA Téc. Ambiental LINCOLN JOSE MICHALSKI ***.359.019-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental LORENNA DUARTE DE OLIVEIRA ***.563.286-** Reserva Extrativista Marinha de Soure Rua Terceira, S/N – Bairro: São Pedro, CEP: 68.870-000 – Soure/PA Téc. Ambiental ANA FLORA DE TOLEDO E MELLO ***.728.137-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Salgado Paraense Avenida Júlio César, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Téc. Ambiental EWELLIN SARGES SALDANHA ***.350.392-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental EDIVAN OLIVEIRA BARBOSA ***.303.002-** Base Avançada de Belém – GR1 BAV Belém Avenida Julio Cesar, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Téc. Ambiental BRUNA MYKAELLE PEREIRA DA SILVA ***.890.662-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Salgado Paraense Avenida Júlio César, 7060 – Bairro: Val-de-Cães, CEP: 66617-420 – Belém/PA Téc. Ambiental PAOLLA BIANCA SANTOS COELHO ***.518.949-** Floresta Nacional do Tapajós Avenida Tapajós, 2201 Bairro Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental FELIPE RAMON LESS ***.325.158-** Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental JULNER PACHOUTE ***.089.611-** Reserva Extrativista Renascer Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental STEFANY LORRAYNY LIMA ***.624.781-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Bragança Avenida Nazeazeno Ferreira, S/N – Centro, CEP: 68600-000 – Bragança/PA Téc. Ambiental LUCAS MATEUS LOPES DA SILVA ***.679.744-** Divisão de Apoio à Gestão Regional 1 – DIAG Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental DAIANY LARISSA RIBEIRO CARRERA ***.836.232-** Reserva Extrativista Verde Para Sempre Rua 19 de novembro, 1610 – Bairro Centro, CEP 68330-000 – Porto de Moz/PA Téc. Ambiental NATHALIA OLIVEIRA LIMA ***.405.141-** Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho Rua Salto Santiago, S/N Vila Permanente Prédio do Núcleo Tecnológico do IFPA Tucuruí/PA Téc. Ambiental NADIA INGRID DO CARMO CARDOSO ***.727.482-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Téc. Ambiental LIVIA BISPO FERREIRA ROESSLE GUAITA ***.424.269-** Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho, CEP: 68040-000 – Santarém/PA Téc. Ambiental LETICIA FERNANDES LEITE ***.343.751-** Reserva Extrativista Verde Para Sempre Rua 19 de novembro, 1610 – Bairro Centro, CEP 68330-000 – Porto de Moz/PA Téc. Ambiental PRISCILA DA SILVA BATISTA ***.380.282-** Gerência Regional do Norte – GR1 Sede – Santarém Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho CEP: 68040-000 Santarém/PA Téc. Ambiental ANTONIO THIAGO PINTO MOURA ***.858.313-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental MARCELO MORAES DE ANDRADE ***.041.290-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Téc. Ambiental AMANDA DE SA KANBAY ***.080.521-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Téc. Ambiental JOELMA REGINA SOARES DA SILVA ***.927.488-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental VANESSA RODRIGUES FERRER ***.997.380-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental KARINA LIMA TOSTO ***.305.717-** Estação Ecológica do Jari Rua 80, 109 – Bairro: STAFF Distrito de Monte Dourado, CEP: 68.240-000 – Almeirim/PA Téc. Ambiental LUCIANA RODRIGUES FERREIRA ***.855.732-** Divisão de Apoio à Gestão Regional 1 – DIAG Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho CEP: 68040-000 Santarém/PA Téc. Ambiental VICTORIA MARIA SANTIAGO ARAUJO ***.842.552-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Trombetas Praça da Feirinha, S/N (Escritório do ICMBio), CEP: 68275-000, Distrito de Porto Trombetas – Oriximiná/PA Téc. Ambiental JEAN LUKA FERNANDES DUTRA ***.588.546-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental VALTER DA SILVA GLORIA ***.927.172-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental DAMIANA LIMA MACIEL ***.836.832-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental CARLOS OTAVIO RODRIGUES DOS SANTOS ***.799.352-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Breves Travessa Trinta de Novembro, 2736 – Bairro Cidade Nova, CEP: 68.800-000 – Breves/PA Téc. Ambiental MATHEUS MARQUES BITENCOURT SANTOS ***.422.122-** Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço Avenida São Benedito, 160 – Bairro: Centro, CEP: 68.300-000 – Gurupá/PA Téc. Ambiental THALINNE MAFRA AQUINO DE MORAIS ***.499.685-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Téc. Ambiental DANIELE LIMA DA COSTA ***.543.102-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Trombetas Praça da Feirinha, S/N (Escritório do ICMBio), CEP: 68275-000, Distrito de Porto Trombetas – Oriximiná/PA Téc. Ambiental GUILHERME ALCARAS DE GOES ***.887.428-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental SHERLEM PATRICIA DE SEIXAS FELIZARDO ***.794.852-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Breves Travessa Trinta de Novembro, 2736 – Bairro Cidade Nova, CEP: 68.800-000 – Breves/PA Téc. Ambiental LUCAS BORGES DE SOUZA ARRUDA ***.038.918-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental THAYS MAIA DE QUEIROZ SOUSA ***.937.572-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA ***.037.362-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental ANA VALERIA COSTA DA CRUZ ***.232.323-** Unidade Especial Avançada – UNA Avenida Marechal Rondon, S/N – Bairro Boa Esperança CEP: 68.181-010 Itaituba/PA Téc. Ambiental DAISE ARAUJO SOARES DE SOUSA ***.656.283-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Terra do Meio Rua Coronel José Porfírio, 3455 – Bairro São Sebastião, CEP: 68372-040 – Altamira/PA Téc. Ambiental WENDELO SILVA COSTA ***.079.542-** Floresta Nacional de Mulata Avenida Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho CEP: 68040-000 Santarém/PA

RONDÔNIA / RO CARGO NOME CPF UNIDADE DE LOTAÇÃO ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE EXERCICIO Anal. Ambiental PEDRO TOURINHO DANTAS ***.478.605-** Base Avançada de Porto Velho – GR1 BAV Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental SALOME SARACHU SANTANA ***.461.898-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cuniã-Jacundá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental ADRIANA ASSUNCAO DE CARVALHO ***.822.966-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental GUILHERME SCHMIDT TOMASONI ***.334.799-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cautário-Guaporé Rua São Cristóvão, 903 – Bairro: Jardim Presidencial, CEP: 76.901-038 – Ji-Paraná/RO Anal. Ambiental FERNANDA DE BARROS BOAVENTURA ***.426.046-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental RICARDO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR ***.221.081-** Base Avançada de Porto Velho – GR1 BAV Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental JOAO VITOR ARANTES AMARAL ***.800.231-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Guajará-Mirim Av. Seringueiros, 1343, Bairro: 10 de Abril, CEP: 76.850-00 – Guajará-Mirim/RO Anal. Ambiental JHONATHAN RAIMUNDO REIS ***.546.589-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental DECAUITA POLIANA PEIXOTO DA SILVA ***.766.302-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental CAIO JOSE MACHADO DA VEIGA ***.558.805-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental VITOR MENDONCA AVIANI RIBEIRO ***.477.071-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Anal. Ambiental RICARDO FLORENCIO DA SILVA ***.937.642-** Parque Nacional de Pacaás Novos Av. Tancredo Neves, 2106 – Bairro: Centro, CEP: 76.887-000 – Campo Novo de Rondônia/RO Téc. Ambiental JOAO VITOR ARANTES AMARAL ***.800.231-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Guajará-Mirim Av. Seringueiros, 1343, Bairro: 10 de Abril, CEP: 76.850-00 – Guajará-Mirim/RO Téc. Ambiental RAFAEL VIANA DE SOUSA ***.013.131-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental MONIQUE LUCILA MELO DO PRADO ***.907.474-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental MICHELE SILVA GONCALVES ***.848.172-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental LORRAN MARRE PARLOTTE ***.599.992-** Reserva Biológica do Jaru Rua São Cristóvão, 903 – Bairro: Jardim Presidencial – CEP: 76901-038 – Ji-Paraná/RO Téc. Ambiental ODER HENRIQUE COUTINHO RODRIGUES ***.363.402-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental CAROLINA DE SILVERIO ARANTES ***.527.696-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental GISLENE MARTINS RAIMUNDO ***.076.052-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cautário-Guaporé Rua São Cristóvão, 903 – Bairro: Jardim Presidencial, CEP: 76.901-038 – Ji-Paraná/RO Téc. Ambiental MAYA LOPES ***.747.570-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cuniã-Jacundá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental CAROLINE MALDONADO DE OLIVEIRA ***.099.235-** Base Avançada de Porto Velho – GR1 BAV Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental CAMILA ANDRADE COQUEIRO MORAES ***.149.715-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental PRISCILA SALOMAO ELIAS ***.394.841-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cuniã-Jacundá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental INGRID NASCIMENTO DA FRANCA ***.733.542-** Base Avançada de Porto Velho – GR1 BAV Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental BRUNO LIMA SANTOS ***.885.247-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Porto Velho Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental LUCAS DUARTE OLIVEIRA ***.430.741-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cautário-Guaporé Rua São Cristóvão, 903 – Bairro: Jardim Presidencial, CEP: 76.901-038 – Ji-Paraná/RO Téc. Ambiental FELIPE LIMA BRITO ***.700.815-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental MARIANA DA SILVA MARTINS ***.810.622-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Guajará-Mirim Av. Seringueiros, 1343, Bairro: 10 de Abril, CEP: 76.850-00 – Guajará-Mirim/RO Téc. Ambiental CAMILA DOS SANTOS FREITAS ***.178.608-** Parque Nacional de Pacaás Novos Av. Tancredo Neves, 2106 – Bairro: Centro, CEP: 76.887-000 – Campo Novo de Rondônia/RO Téc. Ambiental GILDEMBERG SILVA DE MORAES ***.119.275-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Humaitá Av. Lauro Sodré 6500, Bairro: Aeroporto, CEP 76803-260 – Porto Velho/RO Téc. Ambiental MARCELO MESADRI HESS ***.262.459-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Cautário-Guaporé Rua São Cristóvão, 903 – Bairro: Jardim Presidencial, CEP: 76.901-038 – Ji-Paraná/RO Téc. Ambiental CAMILA DE ALMEIDA PORTO ***.102.924-** Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Guajará-Mirim Av. Seringueiros, 1343, Bairro: 10 de Abril, CEP: 76.850-00 – Guajará-Mirim/RO Téc. Ambiental THOMAS RIETH CORREA ***.996.361-** Parque Nacional de Pacaás Novos Av. Tancredo Neves, 2106 – Bairro: Centro, CEP: 76.887-000 – Campo Novo de Rondônia/RO

ANEXO II

LISTA DE EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS

Em atenção à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Acrescenta-se o expresso no parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 8.112/1990:

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Assim o candidato aprovado deverá apresentar, no dia marcado para a perícia médica oficial, os seguintes exames pré-admissionais originais:

1. Hemograma completo com contagem de plaquetas;

2. Colesterol total;

3. Triglicérides HDL;

4. VDRL;

5. Glicemia em jejum;

6. Ureia;

7. Creatinina;

8. TGO e TGP;

9. GGT (Gama Glutamil Transferase);

10. PSA (homens acima de 45 anos e idade);

11. EAS;

12. Sangue oculto nas fezes – homens e mulheres acima de 50 anos de idade; e

13. Laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra.

São considerados válidos, para fim de perícia médica oficial, exames com data de emissão não superior a seis meses.

Poderão ser solicitados exames adicionais a critério do (a) médico (a) integrante da perícia médica oficial.

Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, se for o caso, para apresentação no dia da perícia médica oficial.

ANEXO III

PERÍCIA MÉDICA OFICIAL

O(a) candidato(a) deverá entrar em contato com o(a) gestor(a) da unidade SIASS indicado nas tabelas abaixo de acordo com a UF para qual prestou concurso a fim de agendar atendimento e se organizar para perícia e posse. Dúvidas podem ser sanadas com Carlos Adriano (61) 99856-0073 ou [email protected]

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO AC UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC Rio Branco/AC – Sede BR 364 KM 04, N° S/N – Campus Universitário – Bairro Distrito Industrial Rio Branco/AC CEP 69.915-900 Telefone: (68) 3229-4835 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Kellen Pinheiro Eler Nishihira Gestor Substituto: Priscila Oliveira de Miranda

O telefone é, também, WhatsApp; exames podem ser enviados de forma digital.

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO AM UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM Manaus/AM – Sede Av. Rodrigo Octávio, N° 6200 – Campus Univ. Senador Arthur V. Filho – Bairro Coroado Manaus/AM CEP 69.077-000 Telefone: (92) 3305-4000 – Ramal 4228 (92) 99318-3254 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Renata da Costa Pinheiro Gestor Substituto: Leila Maria Castro dos Santos

Faz-se necessário o preenchimento do formulário “Questionário para Exame de Investidura” para ser levado, em mãos, no dia da inspeção médica, disponível no endereço (https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=15666).

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO AP FUNASA Macapá/AP – Sede Avenida Antônio Coelho de Carvalho, N° 2474 – prédio anexo à FUNASA – Bairro Santa Rita Macapá/AP CEP 68.901-280 Telefone: (96) 3223-6683 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Gerdiluce Ferreira de Souza Gestor Substituto: Annie Nayara da Silva Cavalcante

É necessário levar, em mãos, ofício de encaminhamento ao SIASS (solicitar emissão com Carlos Adriano (61) 99856-0073 ou [email protected]), o edital com os exames solicitados e os exames.

NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO MA Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor – CASS Universidade Federal do Maranhão – UFMA – Sede Avenida dos Portugueses, N° 1966 – Cidade Universitária – Bairro Bacanga São Luís/MA CEP 65.080-040 Telefone: (98) 3272-8814 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Marcia Teixeira Marques

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO PA (Belém) Instituto Federal do Pará IFPA – Sede Av. João Paulo II, N° 514 – Bairro Castanheira Belém/PA CEP 66.645-240 Telefone: (91) 3366-2376 (91) 3110-4302 (91) 3110-4303 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Claudia Canto de Souza Leão Gestor Substituto: Paula Affonso de Oliveira *Agendamento via ICMBio Base Belém com Silvane Rodrigues, [email protected] (91) 3366-2376; 3110-4302 e 3110-430

Para acesso ao prédio do SIASS é necessário apresentar a Carteira de vacinação para Covid-19 ou Comprovante de vacinação impresso em papel timbrado, com a imunização completa no mínimo duas doses ou duas doses e reforço (Resolução Nº612/2022, de 27 de janeiro de 2022). Levar Portaria de nomeação publicada no DOU impressa. O Laudo de especialidade com RQE e CRM e os exames laboratoriais requeridos no Edital, devem ser levados em formatos original e cópia. No Laudo psiquiátrico é necessário que o profissional seja especialista na área, portanto devendo ter Registro de Qualificação de Especialidade – RQE. Caso o profissional não tenha esse registro não serão aceitos impossibilitando a realização da perícia. A critério da perícia médica poderão ser solicitados exames complementares na necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO PA (Santarém) Tapajós – Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA – Sede Campus Tapajós, Prédio BMT 2 da UFOPA, 2º piso, sala 243-DSQV Rua Vera Paz, s/n – Salé CEP 68.040-470 Telefone: (61) 99856-0073 E-mail: [email protected] Gestor Unidade: Wania Cristina Rodrigues da Silva *Agendamento via GR 1 com Carlos Adriano, (61) 99856-0073 ou [email protected]

UF NOME DA UNIDADE SIASS ENDEREÇO CONTATO RO FUNASA Porto Velho/RO – Sede Rua Festejo, N° 167B – Bairro Costa e Silva Porto Velho/RO CEP 78.900-970 Telefone: (69) 98171-0675; (69) 98168-5509; (69) 99255-8305 E-mail: [email protected] / [email protected] Gestor Unidade: Fernando Acosta

É obrigatório o uso de máscara na unidade SIASS.

ANEXO IV

POSSE

MUNICÍPIO/UF UNIDADE ORGANIZACIONAL ENDEREÇO CONTATO Belém/PA BAV Belém da GR1 Av. Júlio Cesar, 7060 – Bairro: Val de Cães CEP: 66617-420 Nilton Rascon – (61) 99282-8138 Santarém/PA Gerência Regional do Norte (GR 1) – Sede Av. Tapajós, 2201 – Bairro: Laguinho – CEP: 68040-000 Carlos Adriano – (61) 99856-0073 Macapá/AP NGI Amapá Central Rua Leopoldo Machado, 1126 – Bairro: Centro – CEP: 68.900-067 Iranildo Coutinho – (96) 98121-6291 Manaus/AM BAV Manaus da GR1 Av. Turismo, 1350 – Bairro: Tarumã – CEP: 69041-010 Ronilson Barbosa – (92) 98292-1700 Porto Velho/RO BAV Porto Velho da GR1 Av. Lauro Sodré 6500 – Bairro: Aeroporto – CEP 76803-260 Paulo Volnei – (69) 98400-1108 Rio Branco/AC NGI Chico Mendes Travessa Henrique Dias, 162 – Bairro: Bosque – CEP: 69.900-568 Iria Santos – (68) 99206-4570 São Luís/MA NGI São Luís Rua das Hortas, 223 – Bairro: Centro – CEP: 65.020-270 Karina Teixeira – (61) 99286-7871

ANEXO V

DOCUMENTOS PARA A POSSE

ITEM DOCUMENTOS TIPO 1 Carteira de Identidade (RG) Cópia autenticada 2 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – não obrigatório Cópia autenticada 3 Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Cópia autenticada 4 PIS/PASEP ou declaração simples de próprio punho informando que não possui o dado Cópia autenticada 5 Título de Eleitor, incluindo o comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral Cópia autenticada ou certidão original 6 Certificado de reservista ou de dispensa das obrigações militares (para o sexo masculino) Cópia autenticada 7 Comprovante de residência com endereço completo ou declaração de endereço Cópia simples 8 Certidão de Registro Civil Casamento ou União Estável, caso possua. Cópia autenticada 9 Certidão de Registro Civil de Nascimento dos Filhos, caso possua. Cópia autenticada 10 Certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, para o cargo de Técnico Ambiental Cópia autenticada Diploma de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente, para o cargo de Analista Ambiental 11 Registro no conselho profissional (não obrigatório) Cópia autenticada 12 Exame sanguíneo com informação sobre Tipo Sanguíneo e Fator RH Documento original 13 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para ingresso no cargo efetivo, emitido por perícia médica oficial Documento original 14 Dados bancários (número do banco, agência e conta salário, preferencialmente do Banco do Brasil). Obrigatoriamente deve ser conta salário. Cópia simples 15 Declaração de Bens ou Declaração de Imposto de Renda de 2021 (declaração e recibo de entrega) Documento original 16 Declaração de não beneficiário de seguro-desemprego Documento original 17 Declaração de acumulação para o cargo de professor, caso seja professor. Documento original 18 Declaração de que não acumula cargos públicos Documento original 19 Declaração de vedação do nepotismo Documento original

ANEXO VI

CURSO: FORMAÇÃO EM GESTÃO DA BIODIVERSIDADE