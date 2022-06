Que o ex-presidente Lula vem liderando as pesquisas até Carlos, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro sabem disso. A economia derruba qualquer governo em qualquer lugar do mundo desde que existem humanos andando sobre a terra. A maioria absoluta dos impérios do passado e dos governos em tempos de democracia ruíram por conta das disputas de poder internas (não é o caso) e a falta de comida na mesa da plebe (é o caso). E não adianta escamotear, xingar, atirar, dar coices, rogar pragas seja lá o que for. É fato, mas não fatalidade. Poderia ser diferente.

O que vale (neste caso) é melhorar a situação dos mais pobres, que é a imensa maioria. Não só dos pobres famintos. Mas, também, dos pobres endividados, que ganham mal, não viajam mais, seus carros populares estacionaram na garagem, não entram em faculdades e assistem toda a patifaria política praticada no andar de cima envolvendo os que deveriam ser exemplo de honradez, honestidade e espírito público. Ah! E de piedade e fé em Deus – desculpem, ia esquecendo.

Mas nem tudo está perdido. Temos a democracia e as mulheres para decidir se continua como está ou se muda. Muitos acham que está tudo muito bom. Outros, não! As mulheres, principalmente, não andam nada satisfeitas. Por quê? Porque são elas que desde os primórdios cuidam da dispensa, das vinhas, dos olivais e dos filhos. E, agora, mais ainda: São a principal força de trabalho no mercado explorado, não no mercado que explora. Lula e Bolsonaro que se cuidem, as mulheres vão decidir a eleição.

“Vivemos tempos sombrios onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”. (Hannah Arendt)

. No domingo a Márcia Bittar seria a vice de Gladson; na segunda, não; na terça, sim…hoje, quarta-feira, só Deus sabe.

. Nem o Palácio sabe!

. O bom amigo Alysson Bestene resolveu resolver sua vida política, paz com a família e no trabalho.

. Alysson é próspero na alma!

. As chapas de Petecão, Mara, Jenilson estão praticamente fechadas para o Senado; falta Mara e Jenilson definirem os vices.

. Na chapa do governador por enquanto nada definido, nem para vice, muito menos para o Senado.

. Gladson está correto!

. O apressado come cru.

. Jéssica Sales candidatíssima ao Senado.

. A federação formada pelo PT, PC do B e PV andou comemorando as notícias do domingo sobre a composição do vice nas hostes palacianas.

. Na segunda ficaram tristes, ontem voltaram a se alegrar.

. Hoje devem alegrar-se novamente, e assim caminha a humanidade.

. A propósito, enquanto o Gladson governa, os vices disputam a vaga, o pau vai quebrando para o Senado o Jorge Viana vai fechando acordos por todo o interior.

. É política!

. O sujeito é prefeito, lança o irmão para deputado estadual, a irmã para federal, a tia para senadora só falta o pai para presidente.

. O nepotismo político estragou a república, repúblicas de bananas!

. Nunca a democracia foi tão golpeada!

. Isto, sem falar na corrupção e nos déspotas!

. Sobrevivermos?!

. O tempo revela a verdade e não a autoridade.

. Bom dia!