O PRESIDENTE DO MDB, deputado federal Flaviano Melo, disse ontem ao BLOG estar completamente descartada a hipótese da retirada das candidaturas da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado ou da deputada federal Mara Rocha (MDB) para o Governo, para abrir espaço a uma aliança com o grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil). “Os espaços do governo e para senador estão ocupados e não comportam mais discussões”, avisou Flaviano, para quem ambas só não serão candidatas se não quiserem.

Ele se disse entusiasmado com os indicativos que o partido tem sobre as candidaturas da Mara e da Jéssica, que tendem a crescer ainda mais na medida em que a campanha começar. O MDB só não escolheu até o momento quem será o vice da candidatura ao governo, a escolha deve comportar ainda uma discussão partidária. O MDB apoiar o senador Márcio Bittar numa eventual candidatura dele ao Palácio Rio Branco, está descartada, segundo o deputado federal Flaviano Melo (MDB).

TUDO PENDENTE

ENQUANTO o governador Gladson Cameli não se pronunciar, oficialmente, sobre quem será o vice na sua chapa da reeleição, o assunto fica só nas especulações.

ASSUNTO DELICADO

NO CASAMENTO, na civilização ocidental, quem escolhe a noiva é o noivo. Se o noivo escolher mal terá problemas todos os dias, e a relação vira um inferno astral. Assim, também, é na questão do vice. Se a escolha não for pessoal, de alguém da confiança, e o candidato ao governo ganhar, corre o risco de dormir com o inimigo durante todo o mandato.

PAULO XIMENES

SOUBE ontem que o militante político Paulo Ximenes, é candidato a deputado estadual pelo PSD. Boa notícia. O Ximenes é um quadro preparado. Na Assembleia Legislativa se formulam as leis, por isso não se deve votar em alguém sem a devida qualificação profissional.

TEM O MAPA NAS MÃOS

NINGUÉM PENSE QUE, o Gladson atua de forma amadora na eleição, faz acompanhamento do mapa eleitoral por pesquisas; sobre a sua aceitação, sobre os adversários, e as rejeições dos candidatos majoritários.

RAPOSA PRATEADA

O ARIOSTO MIGUÉIS, é uma lenda viva da política acreana. Viveu o terror da ditadura e a fase de transição para a democracia. Foi bom vê-lo numa entrevista ao Bar do Vaz, no Ac24 horas, comandado pelo Roberto Vaz. “Raposa Prateada” era o slogan usado nas campanhas, alusão aos cabelos embranquecidos.

PROJETO DE LONGO ALCANCE

O PROJETO do deputado federal Alan Rick (União Brasil), de fomentar nos municípios a criação de escolinhas de futebol para crianças e adolescentes, através da destinação de emendas do seu mandato, tem alcance social, porque tira a juventude pobre da ociosidade, pela falta de oportunidades. Educação não é gasto, é investimento no futuro. É um bom parlamentar.

APOSTANDO NOS VOTOS

O PT aposta numa espetacular votação do candidato a deputado, Marcus Alexandre (PT), para ajudar o partido a eleger, pelo menos quatro candidatos à ALEAC.

CASA E BOTÃO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) e a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), estão umbilicalmente ligados, nesta eleição. Ambos cumprem agenda no município, esta semana, sobre emendas destinadas à prefeitura. Vanda Milani, candidata ao Senado, é sogra da prefeita Fernanda, e está na chapa do Petecão.

O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO

PELAS informações que chegam, o governador Gladson não deve se pronunciar sobre o nome do vice da sua chapa de imediato. Deve fazê-lo apenas perto da convenção do PP, até o fim de julho. Não quer pressão.

NOMES FORTES

MEIRE SERAFIM e Fábio Rueda, são dois nomes muito fortes na chapa para deputado federal do União Brasil. E, na chapa do REPUBLICANOS; são fortes a Keiliane Cordeiro e o Israel Milani. Os quatro, com boa estrutura.

CAMPANHAS DIFERENTES

PARA governador e senador a campanha é mais complicada, pela abrangência estadual. Já para deputado federal, o candidato basta ter uma boa equipe de coordenação de campanha, estrutura financeira, e pode se eleger em regiões escolhidas.

CORRENDO O MUNDO

O CANDIDATO AO GOVERNO, senador Sérgio Petecão (PSD), está como se diz no popular, correndo o mundo. Depois de reuniões pelas barrancas do Purus, esticou ao Alto Juruá, e nesta semana a agenda é no Alto Acre.

BOM DE CAMPANHA

ATÉ os seus adversários reconhecem que, o senador Sérgio Petecão (PSD), sempre cresce numa campanha.

APOIO OFICIALIZADO

A FEDERAÇÃO formada pelo PT-PCdoB, PV, deve formalizar em reunião prevista para amanhã, com a presença do PSB, o apoio à candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo. Até que enfim!

MUITO IMPROVÁVEL

CASO não consiga colocar a Márcia Bittar (PL) como a vice na chapa do governador Gladson, é muito improvável que em represália, o senador Márcio Bittar (União Brasil), saia candidato ao governo, porque não se preparou para o cenário. Não contaria com a totalidade da sua atual base política, e ele sabe disso.

JOGA COM O CRESCIMENTO

COM o apoio formal do PT à candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo, a cúpula do partido aposta que, ao médio prazo, ele deve subir mais nas pesquisas do meado do mês de julho em diante.

O CANDIDATO É A SIMONE

A candidata ao governo pelo MDB, deputada federal Mara Rocha, uma bolsonarista radical, já foi cientificada pela direção medebista, que o partido fará campanha para senadora Simone Tebet (MDB) à presidência.

JOGANDO COM OS NÚMEROS

OS articuladores políticos da candidatura do professor Cláudio Ezequiel (PV) a deputado federal, acreditam ter ele chance de emplacar na federação PT-PCdoB-PV. Argumentam que, Léo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (PCdoB), diminuíram suas votações na última campanha. E que, ele se saiu como protagonista na greve da Educação e no combate ao governo. A conferir.

MILAGRES DA POLÍTICA

É IMPRESSIONANTE, como a política opera milagres numa eleição. Quem nunca abriu uma Bíblia ou frequentou um templo, vira evangélico; que nunca pisou no seringal vira seringueiro ou filho de seringueiro; declara que foi engraxate e vendedor de bribotes, na infância. Outros que são filhos de lavadeira, de empregadas domésticas e atc. Vale tudo para se mostrar humilde na campanha e enganar o eleitor.

SUELEN CARLOS

É um dos nomes mais leves e cativantes na chapa do PSD, para deputada federal. A Dra. Suelen é um quadro altamente preparado, entre as mulheres candidatas.

LONGE DA CÂMARA FEDERAL

PELA informação que tenho, a senadora Mailza Gomes (PP) nem pensa em disputar uma vaga para a Câmara Federal, mas que vai tentar novo mandato no Senado.

ESPAÇOS OCUPADOS

NÃO ESTÁ ERRADA. As principais lideranças do PP já estão comprometidas com candidatos a deputado federal. O que dificultaria a sua candidatura.

FRASE MARCANTE

“A doçura deriva da pureza da alma”. Madame Monmarson.