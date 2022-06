A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, se prepara para a realização dos jogos escolares deste ano, onde serão ampliadas o número de modalidades, com o projeto “Esporte e Cidadania em CZS”, procedente da emenda parlamentar do deputado estadual Nicolau Junior. Através desse recurso a prefeitura consegue ampliar o leque de modalidades esportivas a serem executadas na cidade.

Uma novidade foi a inserção das modalidades de Futevôlei e Jiu-Jitsu que, embora não estejam na plataforma dos jogos escolares nas demais fases, são bastante praticadas em nossa cidade e por nossos estudantes.

“O Jiu-Jitsu, por exemplo, foi uma modalidade totalmente assistida pela lei de incentivo ao esporte municipal no qual a administração municipal destinou em torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em projetos tanto na zona urbana como rural”, explica Raffaine Andrade, coordenador da fase municipal dos Jogos Escolares, pela secretaria municipal de Cultura e Esporte.

“Há uma expectativa muito grande por parte dos estudantes pela realização dos jogos escolares deste ano. Devido à pandemia, desde 2019 que não acontece a disputa. Os jogos escolares de Cruzeiro do Sul são considerados um dos maiores eventos esportivos do estado do Acre. Neste ano, serão disputadas 16 modalidades esportivas entre individuais e coletivas”, explica Aldemir Maciel, secretário municipal de esporte e cultura.

Entre as modalidades individuais estão: Atletismo, Ciclismo Speed, Futevôlei, Ginástica Rítmica, Luta Olímpica, Jiu-Jitsu, Natação, Skate, Taekwondo, Tênis de Mesa e Xadrez. Nas modalidades coletivas contempladas neste ano estão: Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia.

Esse ano a previsão é que mais de 2 mil estudantes, de 30 escolas, participem dos jogos escolares. Os jogos acontecerão a partir da conclusão da reforma do Ginásio Coberto Jader Machado, com entrega prevista para julho.