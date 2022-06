Sesc Centro realiza mostra de música neste sábado; entrada grátis

O Serviço Social do Comércio no Acre realiza neste sábado (25) a 11ª edição da Mostra de Música com alunos dos cursos de violão e guitarra. O evento será a partir das 19 horas, no Teatro de Arena do Sesc Centro, com entrada grátis.

As mostras pedagógicas dos alunos de violão e guitarra do Sesc no Acre têm por intuito trazer ao público um pouco do trabalho desenvolvido. Os princípios pedagógicos, as vivências e experiências de cada aluno e, especialmente, a sociabilização através da vivência musical serão apresentadas pelos alunos nesta mostra.