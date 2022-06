Publicada lei que transfere provisórios do ISE para Polícia Penal

ESTADO DO ACRE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 63/2022

“Altera os artigos 131 e 134-A da Constituição do Estado do Acre.”

A MESA DIRETORA da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do § 3º, do art. 53, da Constituição Estadual, promulga a seguinte

Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 131 da Constituição do Estado do Acre passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 131. A Segurança Pública, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – Polícia Civil;

II – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado;

III- Polícia Penal;

IV – Instituto Socioeducativo do Estado do Acre.

Art. 2º – Fica alterado o art. 134-A da Constituição do Estado do Acre e acrescido o §1º, com a seguinte redação:

“Art. 134-A. A Polícia Penal é estruturada em carreira, cujo o ingresso dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, e por

meio de transformação dos atuais agentes penitenciários, socioeducativo e dos cargos públicos equivalentes.

§1º Nos Quadros da Polícia Penal serão aproveitados os agentes penitenciários socioeducativos e dos cargos públicos equivalentes contratados

em caráter temporário com mais de cinco anos de serviço contínuo e ininterrupto, através do benefício da estabilidade que durará até a aposentadoria destes.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco, 22 de junho de 2022.

Deputado Janilson Leite

Presidente, em exercício

Deputado Luiz Gonzaga

1ª Secretário

Deputada Antonia Sales

2ª Secretária