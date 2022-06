No sábado, 25 de junho, será realizado mais uma edição do projeto Energisa na Comunidade. Desta vez, os atendimentos serão realizados em Cruzeiro do Sul e em Rio Branco, simultaneamente.

A finalidade do projeto é levar aos clientes atendimentos como o cadastro da tarifa social para famílias de baixa renda, troca de titularidade, cadastro para substituição de geladeira, dicas de segurança, economia e consumo consciente. Além destes benefícios, os clientes também poderão negociar as contas de luz em atraso, com descontos especiais.

Em Cruzeiro do Sul, os serviços serão oferecidos na agência de atendimento da Energisa Acre, localizada na Avenida 15 de novembro. Em Rio Branco, os atendimentos ocorrem no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), na Baixada da Sobral. O evento ocorre nos dois locais das 8h às 14h.

Alan Morais, coordenador comercial da Energisa, pede que os clientes levem suas lâmpadas incandescentes para serem trocadas pelas de led, com o objetivo de economizar mais energia. “As lâmpadas de led são mais eficientes, duradouras e consomem menos”, explicou ele. Cada família tem direito à troca de até 5 lâmpadas.

Durante o evento, os clientes de baixa renda também podem atualizar seu cadastro, já que uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social estará presente nos dois eventos.

Com o cadastro atualizado, o cliente pode ter acesso ao benefício da Tarifa Social e conseguir descontos entre 10% a 65% na fatura de energia. Para a atualização, basta apresentar o Número de Identificação Social (NIS), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto, CPF e conta de energia elétrica, completa Morais.