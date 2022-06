Giro do Boi: Touro Canchim vai bem com quais raças no Acre?

O quadro Giro do Boi Responde desta quinta-feira, 9, deu dicas de touro para cruzamento industrial voltada para a produção de carnes especiais. A dúvida veio do pecuarista Thiago Muñoz, da capital do Acre, Rio Branco.

Ele pergunta se é correto o uso de touro Canchim em vacas meio-sangue Angus e Senepol. E se esse cruzamento gera animais adaptados e de boa carcaça para produção de carne premium.

Para o zootecnista Alexandre Zadra, esse cruzamento é interessante, sim, para animais adaptados e de boa carcaça. Zadra é especialista em raças, genética e cruzamento industrial. Ele é o autor do blog “Crossbreeding”.

No entanto, ele lembra que em um cruzamento desse tipo, os animais terão 56% de sangue europeu. E, por isso, os animais não comem tanto no calor. Para driblar isso, o ideal é fazer uma desmama mais acelerada e uma dieta mais turbinada, aliando concentrado e pasto.

Outra opção é usar o touro Canchim numa vaca meio-sangue Senepol e Nelore, segundo o especialista.

“O Canchim por ser uma raça de maior porte e a Senepol Nelore ser de menor porte eles se acasalam muito bem. Isso vai gerar heterose, que é o choque de sangue com complementaridade. É tudo que a gente quer, além de adaptabilidade. Os produtos desse cruzamento são animais de apenas 31% de sangue de raças do frio e 69% é de genética adaptada”, diz Zadra.

Confira a resposta da completa pelo vídeo abaixo:

Mande sua pergunta

Participe do programa e mande sua dúvida sobre cruzamento industrial e demais dúvidas que você tiver na lida da fazenda. Envie sua pergunta para o quadro “Giro do Boi Responde” no link do Whatsapp do Giro do Boi, pelo número (11) 9 5637 6922 ou ainda pelo e-mail [email protected]