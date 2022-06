Fiocruz aponta como “muito alto” nível  de incidência das síndromes respiratórias no Acre e pede cuidados nos ambientes coletivos    

Divulgado nesta quinta-feira (9), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz reforça a tendência de aumento dos casos de Covid-19 entre as ocorrências de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – que corresponderam, nas últimas quatro semanas, a 69% dos casos positivos para vírus respiratórios.

No Acre, os resultados tem sido negativo para Covid-19 e há muitos dias não surgem novos casos mas outros vírus respiratórios estão causando temor na população.

Não à toa, o boletim Fiocruz aponto como “muito alto” o nível de incidência das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) no Acre.

Também em relação ao total de óbitos por vírus respiratórios -que no Acre também não tem surgido registros para Covid-19 – o boletim aponta a mesma propensão, 92,22% foram em decorrência do Sars-CoV-2 (Covid-19) em nível nacional. A análise é referente à Semana Epidemiológica 22, de 29 de maio a 4 de junho, que registrou 7,7 (6,9 – 8,6) mil casos de SRAG no país.

Em nível nacional, observa-se cenário claro de crescimento no número de casos semanais de SRAG associados à Covid-19 em todas as faixas etárias da população adulta. Para as ocorrências de SRAG na população em geral, a estimativa mostra crescimento de 39,5% na média móvel de casos semanais na comparação entre a primeira e última semana de maio. Na população adulta, a partir de 18 anos, a estimativa é de que esse crescimento tenha sido de 88,7%.

Nas crianças e adolescentes, verificou-se manutenção do sinal de estabilização em patamar elevado nas faixas de 0 a 4 e 5 a 11 anos.

Diante desse contexto, a Fiocruz ressalta a importância da dose de reforço da vacina e da volta do uso de máscaras. “É fundamental que a população retome certas medida simples e eficazes como o uso de máscaras, especialmente no transporte público, seja ele coletivo ou individual – tais como ônibus, trem, metrô, barcas, táxis e aplicativos. E quem ainda não tomou a dose de reforço da vacina da Covid, é preciso tomar. A vacinação é simplesmente fundamental.

O quadro nacional apresenta sinal forte de crescimento nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas).

Casos graves de crianças com vírus respiratórios já estão confirmados pela Secretaria de Saúde, com casos de óbitos. Há muitas críticas sobre o tratamento recebido pelos pacientes.

Acesse e saiba mais sobre as SRAGs no Acre e no Brasil:

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos_2/resumo_infogripe_2022_22.pdf