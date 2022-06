Após mais um ciclo de cursos ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade, foi realizado na tarde desta segunda-feira, 30, o encerramento das turmas realizadas na unidade móvel de hospitalidade e turismo do Senac Acre aos munícipes de Plácido de Castro. Os cursos iniciaram em maio na carreta móvel do Senac estacionada no Sesc em Plácido de Castro.

Ao todo, foram ofertados cursos de Bolos e Tortas, Confeitaria, Preparo de Salgados e Preparo de Pizzas em um total de 60 alunos capacitados no segmento de gastronomia.

A diretora regional do Senac Acre, Debora Dantas enfatizou a importância de se levar capacitação ao interior do Estado. “Cumprimos nosso papel com a carreta móvel, temos aqui mulheres que nem se achavam capazes e agora vemos uma mesa farta de coisas produzidos por elas e isso vai mover muito a economia do município”

A secretaria Municipal da Mulher, Cidadania, Assistência Social e Trabalho, Rosimara Ferreira Vicenzi, expôs o desejo do prefeito em continuar com esta parceria e que outros cursos sejam ofertados a pessoas mais necessitadas do município. “Nosso público é muito vulnerável, de baixa renda e buscamos atender esse publico para assim gerar economia e renda e assim custear pelo menos o básico”.

Aluna dos cursos de Confeiteiro e Preparo de Pizzas, Claudilene Pereira, que já trabalha com produção de alimento, disse que participar dessa oportunidade irá fazer diferença execução de seu trabalho e que a unidade móvel do Senac proporcionou facilidade no aprendizado. “Excelente, sem defeitos, estrutura completa e matéria de qualidade”, finalizou.