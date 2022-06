Ufac extingue teletrabalho e prescreve volta de atividades presenciais

O documento também extingue e elimina a possibilidade de permanência do regime de teletrabalho instituído na Ufac por conta da pandemia da covid-19. Fica autorizada, excepcionalmente, a continuidade do formato de atividades acadêmicas planejadas por professores para o semestre 2021/2 até o término do semestre, conforme foi aprovado pelo colegiado do curso.

Confira a portaria n.º 1.401/2022 na íntegra