Vereadores aprovam PL da Semana de Conscientização à Anorexia

Os vereadores da Câmara de Rio Branco (CMRB) aprovaram nesta terça-feira, 24, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) de autoria do vereador Raimundo Castro (PSDB) que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Anorexia e Bulimia. O PL agora segue para apreciação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas).

O objetivo de conscientizar adultos e especialmente crianças e jovens, bem como os pais e responsáveis, sobre as características essenciais desses graves transtornos alimentares e psicológicos e dá necessário tratamento médico adequado.

As despesas decorrentes desta campanha correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Prefeitura de Rio Branco.

“Tem chamado a atenção da sociedade o drama de jovens, que têm perdido a vida, vítimas de doenças relacionadas aos chamados transtornos alimentares. Patologias como Anorexia e Bulimia, de uma hora para outra passaram a fazer parte do vocabulário comum das pessoas, mesmo que se tenha pouca informação sobre seu significado e sobre as consequências a que são acometidos por elas”, afirmou o autor do PL, Raimundo Castro.