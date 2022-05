Jarude diz que gestão Bocalom não consegue fazer o simples

O vereador Emerson Jarude (MDB) usou a Tribuna da Câmara de Rio Branco (CMRB) na manhã desta terça-feira, 24, para criticar a gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana.

Na Tribuna, o parlamentar-mirim criticou a falta de ações e afirmou que está sendo difícil ver algo de “bom” sendo feito na gestão do atual prefeito de Rio Branco. De acordo com ele, os serviços que estão sendo executados pela Prefeitura são uma “porcaria” na área de infraestrutura.

“Não é maquiando a realidade que vamos resolver os problemas da cidade. É preciso encarar de frente e assumir que a equipe não está dando conta do recado. Que não tá tendo condição de fazer o básico e eu falo isso de todas as áreas. Já reconheci coisas boas do PT, PSB, mas estou tendo uma enorme dificuldade para reconhecer algo da gestão Bocalom, porque o simples não está sendo feito. Os serviços que estão sendo feitos são uma porcaria. Precisamos respeitar a nossa população e a licitação das nossas empresas de transporte já deveriam ter saído”, afirmou.