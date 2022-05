Ações da polícia desbaratam esquemas de ´mulas´ se passando por viajantes para transportar drogas no Acre

A Polícia Rodoviária Federal realizou mais duas apreensões de drogas na noite de ontem, 12, totalizando 72,3kg apreendidos no dia.

A primeira apreensão foi na Rodoviária de Rio Branco, durante uma Ação de Educação para o Trânsito, na qual foi apreendido 1kg de cocaína.

Por volta das 16h, os policiais abordaram uma VW Saveiro que vinha de Cruzeiro do Sul no km 141 da BR 364. Durante conversa com o condutor e o passageiro, a equipe desconfiou das respostas contraditórias e decidiu realizar uma busca veicular. Foram encontrados 70,3kg de pasta base de cocaína escondidos nas laterais do veículo. Além das drogas, foram encontrados R$ 16.000 que eles haviam recebido como parte do pagamento para transportar a pasta base. Os dois homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil da cidade.

A última ocorrência foi às 21h em frente a Unidade Operacional da PRF, no km 115 da BR 364. A equipe abordou um ônibus que seguia para Porto Velho. Ao realizar a verificação dos passageiros, notaram que uma mulher parecia muito nervosa. Ela carregava 1kg de pasta base em invólucros presos a suas pernas com fita adesiva. Ela foi presa e encaminhada para a Polícia Civil.