Parteiras de Santa Rosa do Purus recebem kit e capacitação

O Departamento de Atenção Primária em Saúde (Daps) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio dos núcleos de saúde da Mulher, do Homem e do Adolescente, cumpriram, ao longo desta semana, agendas formativas em Santa Rosa do Purus.Foi realizada uma reunião técnica de alinhamento com a secretaria municipal de Saúde e capacitações sobre a Política Nacional Integral de Saúde do Homem, Pré-natal da Mulher e do Parceiro na Atenção Primária em Saúde (APS) e sobre a redução da gravidez na adolescência. Foram capacitados cerca de 30 profissionais, entre gestores, enfermeiros e agentes de saúde.

Paralelamente a essa agenda, o setor de Saúde Indígena da Sesacre concluiu a elaboração do plano de metas e ações para habilitar a Unidade Mista de Santa Rosa do Purus a acessar o recurso do Incentivo à Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), que irá permitir a adaptação de leitos, alimentação e aquisição de insumos, bem como demais providências para atendimento ao paciente indígena.

A agenda finalizou-se com a entrega dos kits de trabalho que serão utilizados pelas parteiras tradicionais e parteiras indígenas do município, após curso de capacitação. O treinamento deverá ser realizado pela Sesacre em julho, garantindo o fortalecimento das práticas integrativas e valorizando também os conhecimentos ancestrais e o respeito à diversidade sociocultural do estado.

Viviane Ponci, técnica do Núcleo de Saúde da Mulher, explica que a ação “além de promover a troca de experiências entre as equipes, é uma estratégia de aproximação entre Estado e Município, visando conhecer a realidade local para que as políticas públicas possam ser implementadas de acordo com a realidade e peculiaridades de cada município.”