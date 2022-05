A deputada Maria Antônia disse nesta terça-feira (10) que entregou veículo obtido com emenda de sua autoria no valor de R$80 mil para o Movimento de Reabilitação da Pessoa com Hanseníase (Morhan) do Acre.

“Isso nos alegra muito, de fazer a entrega de um veículo zerado. Tenho certeza que será de grande utilidade para o Morhan”, disse a parlamentar.

Ele voltou a pedir uma campanha de divulgação sobre a hanseníase em todo o Estado do Acre. “Para que as pessoas fiquem alertas”.