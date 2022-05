Ação ´paliativa´ em desbarrancamento do Calçadão no Centro

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), deu início nesta terça-feira, 10, aos reparos do calçadão Raimundo Escócio que sofreu desbarrancamento na rua Epaminondas Jácome, no Centro. A previsão é que as obras sejam finalizadas na quarta, 11.

O problema é recorrente e geralmente acontece após a vazante do Rio Acre. Equipes da prefeitura realizam a recomposição do solo erodido para garantir a travessia segura dos pedestres e retomar o movimento de clientes nas lojas.

“Estamos fazendo um serviço paliativo. Como houve deslizamento por conta da enchente do rio, a gente está fazendo a reposição da terra. O solo cedeu e a gente vai recompor até a altura da calçada”, explicou o encarregado da obra, Jamilton Andrade.

O lojista Adalton Passos, que viu sua clientela cair após a erosão, agradeceu a intervenção da prefeitura. “Essa obra também é uma demanda de nós, comerciantes, e tenho certeza que ela vai melhorar 99% do problema que a gente está enfrentando aqui”.