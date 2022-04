Acre torna opcional uso de máscaras em locais abertos ou fechados

Por meio do Decreto n° 11.042, publicado em edição extra do Diário Oficial, o governo do Estado tornou opcional o uso de máscaras faciais em locais abertos e fechados. A medida é válida para todo o território acreano a partir desta quinta-feira, 21. De acordo com o texto, a decisão pela desobrigatoriedade se baseia conforme posicionamento do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que reforça a continuidade de outras medidas sanitárias vigentes para evitar a proliferação do vírus. Com o avanço da vacinação contra o novo coronavírus, que já contabiliza mais de 1,4 milhão de doses aplicadas, os números de casos confirmados e óbitos em decorrência da doença reduziram drasticamente no estado. Cada estabelecimento terá autonomia para exigir ou não o uso do acessório. Em locais de prestação de serviços de saúde, como hospitais, e veículos de transporte coletivo de passageiros, a utilização da máscara permanece obrigatória. No caso de idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades ou que apresentem sintomas gripais, a recomendação do governo do Acre é pelo uso da proteção facial. “O nosso principal objetivo com esse decreto é fazer com que as pessoas voltem a vida ao normal. Para que possamos seguir em frente, cada cidadão precisa fazer a sua parte e tomar os cuidados necessários”, comentou o governador Gladson Cameli.