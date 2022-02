Inscrições para o Qualifica Mais Progredir seguem até 13/2

O Instituto Federal do Acre (Ifac) continua com inscrições abertas para profissionais que desejam atuar no programa Qualifica Mais Progredir, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os interessados devem encaminhar documentação até o dia 13 de fevereiro, para o e-mail: [email protected]

De acordo com edital, as vagas ofertadas para a comunidade externa são para professores nas áreas de Administração, Direito, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Empreendedorismo, Letras, Logística, Marketing e Matemática. Os selecionados receberão bolsa no valor de R$ 50 por hora trabalhada.

A seleção dos candidatos acontecerá em duas etapas: inscrição e análise documental, que terá caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados devem ter disponibilidade para desenvolver, presencialmente, as atividades nas cidades de Rio Branco ou Cruzeiro do Sul.