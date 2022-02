O governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realiza a implantação de reservatório elevado para melhorar a distribuição de água em Cruzeiro do Sul.

No fim de semana, a força-tarefa para execução do serviço mobilizou equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) e Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), além da Seinfra. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Para realizar a operação, foram utilizados caminhões pesados e máquinas escavadeiras. O trabalho foi concluído com êxito e a nova estrutura deve entrar em operação nos próximos dias. “Com apoio de todos, a gente conseguiu esse grande feito, atendendo mais uma solicitação dos moradores e de associações de bairro da região”, comemorou o gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul, José Braz Pedroza.

Com capacidade para armazenar 60 mil metros cúbicos de água, o reservatório está sendo instalado no bairro Aeroporto Velho, o que vai permitir melhorar de forma significativa a distribuição de água dos bairros Aeroporto Velho, Vila Rica e parte do bairro Formoso, atendendo cerca de seis mil moradores da região.

Além da implantação do reservatório, por articulação do governo do Estado, a companhia de fornecimento de energia que opera no Acre realizou obra de extensão da rede elétrica de alta tensão, para que os equipamentos possam ser acionados com segurança. “Quem observou percebeu o reservatório já suspenso; além de tudo fomos beneficiados com essa nova rede elétrica. Após muito anos de espera e luta, graças a Deus mais uma conquista”, enfatizou o presidente do bairro Aeroporto velho, Jaqueson Gomes.

Água para Todos

O reservatório elevado vai compor o sistema de distribuição do quinto poço viabilizado pelo governo do Estado, por meio do Programa Água para Todos, com o objetivo de melhorar o abastecimento de Cruzeiro do Sul e região.

Com o objetivo de atender comunidades das áreas urbanas e rurais que ainda não dispõem de abastecimento, o programa contempla a perfuração de 20 poços até o final de 2022, levando serviços de abastecimento de água a mais de 120 mil pessoas na região do Juruá.

“O sistema de poços é uma boa alternativa para garantir o abastecimento de água em regiões de geografia acidentada como a do Vale do Juruá, que torna mais difícil a distribuição por gravidade ou bombeamento. A ampliação e melhoria dos serviços de água em todo o estado é uma das prioridades do governo Gladson Cameli e esse é nosso trabalho diário”, destacou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.