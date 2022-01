O governo do Acre prorrogou até sábado, 5 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de bolsistas na modalidade professor-tutor, com lotação em Rio Branco.

O edital, que foi publicado no dia 24 de janeiro no Diário Oficial pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, propõe a seleção de profissionais que atuarão nas áreas de Agroecologia, Floresta, Cozinha, Hospedagem, Design, Enfermagem, Saúde Bucal e Estética.

Fachada da unidade central do Ieptec em Rio Branco. Foto: Assessoria Ieptec

O professor-tutor classificado vai ministrar aulas em cursos técnicos que estão inseridos no Projeto Ensino Médio Integrado, que tem o objetivo de preparar os estudantes do ensino médio para o exercício de profissões, por meio de cursos de formação técnica profissional.

Foram disponibilizadas 54 vagas, sendo 26 para professor-tutor com formação superior em Enfermagem; 12 para profissionais formados em Estética e Cosmética ou Biomedicina com pós-graduação em Estética, ou Técnico em Estética; 11 vagas para os formados em Odontologia; uma vaga para diplomados em Engenharia Agronômica ou em Zootecnia ou Veterinário, com especialização em manejo animal; 2 vagas para os que cursaram Engenharia Florestal; 2 vagas para candidatos com nível superior em outras áreas de formação, mas que precisam comprovar experiência mínima de um ano atuando nos setores gastronômico ou hoteleiro, sendo uma vaga para cada área.

Quanto às cargas horárias e salários, o profissional que trabalhar 40 horas semanais vai receber o valor mensal de R$ 3 mil, e, para aquele que optar por 20 horas semanais, o ganho mensal será de R$ 1,5 mil.

Antes de fazer a inscrição, que está sendo realizada apenas de forma online, o candidato precisa estar atento aos seguintes requisitos para disputar o cargo de professor-tutor: diploma ou certidão de formação de nível superior; curriculum vitae em formato PDF; cópias dos documentos comprobatórios (diploma de formação de nível superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc); e cópia do documento de identificação pessoal com foto.

Todas essa documentação deve estar armazenada em arquivo único, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, e que se encontra no portal do Ieptec, juntamente com os demais anexos necessários no ato da inscrição.

O candidato interessado em participar do concurso deve realizar sua inscrição pelo endereço eletrônico: [email protected], canal disponível também para o recebimento de dúvidas sobre o edital.

A divulgação da classificação preliminar dos candidatos será disponibilizada no site do Diário Oficial, ainda sem definição de data. Não será divulgada a lista dos candidatos desclassificados.

Mais informações sobre o certame podem ser acessadas no edital que está disponível no portal do Ieptec, ou no Diário Oficial do dia 24/01/22.