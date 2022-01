Duplicação da AC-405 atende mais de 20 mil motoristas no Juruá

Os 20 mil motoristas que trafegam na região entre Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima acompanham, diariamente, o avanço da obra de duplicação da AC-405. O serviço, iniciado em maio de 2021, tem o primeiro trecho previsto para ser entregue à população no primeiro semestre de 2022.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os agentes técnicos têm seguido o cronograma proposto e o governo tem acompanhado de perto o trabalho que deve garantir mais mobilidade para população do Juruá. A nova pista deve colaborar para a diminuição do volume de tráfego, além de melhorar a fluidez, segurança e conforto aos usuários.

“É uma obra que vai deixar o trânsito menos pesado, além de diminuir o risco de acidentes para os motoristas”, afirmou o presidente do Deracre.

Segundo o gerente regional do Deracre no Juruá, Evanilson Oliveira, a obra de duplicação da AC-405 tem seguido com serviços de instalação de meio-fio, calçadas e troca de solo para alargamento de pista.

“Estamos acompanhando o andamento da AC-405 e as equipes do Consórcio 405 estão trabalhando intensamente para alargar a pista, recuperar a que existe e ampliar mais ainda a nova, o que vai melhorar a trafegabilidade para usuários”, afirmou.

A rodovia AC-405 tem investimento de R$ 36,5 milhões, que serão aplicados em 11 quilômetros de reconstrução, com serviços de acostamento, alargamento, paisagismo e movimentação de rede elétrica, além da construção de um canteiro central e do afastamento de unidades habitacionais localizadas nas áreas onde serão realizados os trabalhos.