O Cebraspe já publicou o edital do concurso para promotor substituto do Ministério Público do Acre.

O diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de bacharelado em

Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ter

exercido atividade jurídica por, no mínimo, três anos até a data da inscrição definitiva, desempenhada

exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, na forma definida na Resolução CNMP

nº 40/2009, e suas alterações, é o requisito básico.

O salário passa dos R$30 mil para 40 horas de trabalho semanais.

Acesse o edital na íntegra