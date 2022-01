Nube, Estagiários e Aprendizes, e o Programa Insurtech Innovation, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), estão com inscrições abertas para estágio de alunos de graduação de diferentes cursos. As atividades são remotas e as inscrições são online.

NUBE

A Nube, Estagiários e Aprendizes, oferta vagas de estágio para estudantes de Administração, Marketing, Comunicação Social e áreas afins. As atividades serão na modalidade de home office e os interessados devem possuir computador, fone de ouvido e boa conexão de internet.

As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site. Deverá ser informado o código 210192.

INSURTECH INNOVATION PROGRAM

O Insurtech Innovation Program, Programa de Inovação Tecnológica (PIT) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em parceria com a MAG Seguros e o IRB Brasil RE, oferta 24 vagas para alunos de graduação de qualquer curso.

As atividades serão remotas para todos os cursos superiores e contará com bolsa. Não é necessária experiência prévia.

A duração do programa é de um ano, iniciando em março de 2022. Os aprovados devem ter disponibilidade diária no período vespertino.

As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro pelo site.