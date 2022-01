Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre suspendeu as atividades presenciais na Secretaria e nos cartórios do estado pelo prazo de até 15 dias, até 7 de fevereiro – ficando sob aguardo de nova avaliação epidemiológica da COVID no Acre.

A decisão levou em consideração o registro de 1.172 novos casos de infecção por Covid-19 ocorrido no Estado do Acre, na última quarta-feira, 19, maior número registrado em 24 (vinte e quatro) horas desde o início da pandemia; além da ausência na cidade de testes diagnósticos rápidos, devido a grande demanda.

Os servidores maiores de 60 anos, gestantes, portadores de doenças ou tratamento imunossupressores ficarão afastados do trabalho presencial, devendo executar suas atividades por trabalho remoto (home office).

Apesar da suspensão dos trabalhos presenciais, o cidadão pode ter acesso aos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral, como alistamento, revisão, transferência de domicílio e regularização da situação eleitoral. Basta acessar o Título Net, preencher o formulário com os dados pessoais e anexar imagens da documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência, comprovante de quitação militar (apenas para o alistamento de homens de 18 a 45 anos), além de fotografia do rosto (selfie), segurando o documento oficial de identificação.