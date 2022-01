Está disponível para consulta a lista dos convocados para o primeiro ciclo de cursos de ciência de dados. Foram recebidas 1.731 inscrições únicas e, nesta primeira chamada, foram contemplados mil candidatos. Os cursos são oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), para permitir um melhor aproveitamento das tecnologias que estão sendo disponibilizadas aos tribunais na geração e armazenamento de dados.

Cada turma será composta por 250 alunos. Os selecionados receberam um e-mail da plataforma Sympla, direcionado pelos professores da UFPR, solicitando o seu ingresso no curso, para confirmação da matrícula nos cursos. As inscrições são individuais e não haverá transferência direta de vagas. Caso a pessoa selecionada não possa se matricular, novas candidatos serão convocados a partir do dia 25 de janeiro, na segunda chamada. Foi selecionado apenas um curso por pessoa, como forma de democratizar o acesso aos cursos para os tribunais e conselhos de justiça de todo o país, uma vez que o número de inscritos atingiu seu limite de mil pessoas, sendo 250 por curso.

A iniciativa integra o Programa Justiça 4.0, fruto de parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para promover ações que auxiliem os tribunais no aprimoramento e na automatização dos registros processuais primários, e na consolidação, implantação, tutoria, treinamento, higienização de suas bases de dados. Estão sendo oferecidos os seguintes cursos: Fundamentos de Estatística para Ciência de Dados (40 horas), Excel para Análise de Dados (40 horas), R para Análise de Dados (40 horas), Python para Análise de Dados (40 horas), Dashboards com o Power BI (16 horas), Dashboards e relatórios dinâmicos com o R (40 horas), Mineração de Textos (16 horas), e Aprendizado de máquina (machine learning) (40 horas).

As aulas começam no dia 31 de janeiro e cada curso terá 10 encontros, com duração média de três meses. A exceção é o de Fundamento de Estatísticas, que durará seis meses, com encontros quinzenais. Por ser o curso que fornecerá a base teórica em estatística e por sua importância para aplicação das técnicas de ciência de dados, esse curso foi o que mais recebeu solicitações de inscrição. As aulas serão ministradas preferencialmente pela manhã, gravadas, e haverá plantão ao vivo para tirar dúvidas com docentes da UFPR. “Avaliamos muito positivamente, a procura foi muito alta e todos os cursos serão adaptados para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) para que todos possam ser capacitados, mais para frente”, comentou Pedro Zangrando, assistente técnico de Gestão do Conhecimento do Justiça 4.0.