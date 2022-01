O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) realizou nesta terça-feira, 18, uma intervenção em três pontes, na estrada do Mutum, em Rio Branco.

A reconstrução das pontes faz parte de um conjunto de obras de infraestrutura que estão sendo construídas pelo governo do Estado do Acre, visando apoiar o agronegócio acreano.

“Mais uma solicitação da comunidade atendida pelo governador Gladson Cameli e executada pelo Deracre, que deve garantir a trafegabilidade dos produtores rurais dessa região”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque, foram recuperadas as pontes sobre os igarapés Fidelis, Chicão e Redenção. Os técnicos da autarquia atuaram na melhoria dos tabuleiros, das estruturas das pontes, com a troca de peças de rodas e guias.

“A comunidade solicitou nosso apoio, e prontamente atendemos, cumprindo mais uma determinação do nosso governador, que sempre tem buscado ouvir quem mais precisa”, enfatiza o diretor.

As ações do Deracre continuam e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.