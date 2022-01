O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou por meio de suas redes sociais, nesta segunda-feira (17), a volta dos trabalhos da Casa ao sistema remoto até o Carnaval, na primeira semana de março. “Medida necessária até vencermos esta nova onda [da pandemia de Covid-19]”, afirmou.

Arthur Lira também disse que o retorno ao trabalho remoto vai ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos. “Tarifas aéreas estão altíssimas, e a flexibilidade nas remarcações só acontece quando é do interesse das companhias”, apontou.

À noite foi publicado um novo ato da Mesa Diretora estabelecendo as regras do trabalho remoto, que vai até o dia 25 de fevereiro.

“Em atenção à escalada do número de casos de Covid-19, o presente Ato tem como objetivo retomar temporariamente o Sistema de Deliberação Remota (SDR) prioritariamente de modo virtual, evitando a necessidade de deslocamento presencial dos deputados e deputadas até a as dependências da Câmara dos Deputados. Essa medida visa a diminuir a circulação de pessoas nas dependências desta Casa Legislativa, preservando a saúde não só dos parlamentares, mas também dos servidores e dos colaboradores, considerando os efeitos do recrudescimento da pandemia”, diz a justificativa do Ato da Mesa.

Da Redação – GM

Fonte: Agência Câmara de Notícias