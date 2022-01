Está aberto o edital para o processo seletivo de tutores para o curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador, de qualificação profissional em nível de formação continuada, na modalidade à distância. As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

Serão ofertadas quatro vagas para tutores. A fim de assegurar que a totalidade das vagas seja preenchida, serão selecionados 16 candidatos a mais que o número de vagas definidas, na condição de suplentes.

Para participar do processo seletivo, é necessário possuir diploma de graduação, pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) ou pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Saúde Coletiva, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental ou Vigilância em Saúde do Trabalhador. Também é preciso ter experiência/participação comprovada em planejamento e avaliação de ações relacionadas com a Vigilância em Saúde do Trabalhador; experiência docente no campo da Saúde Coletiva, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental ou Vigilância em Saúde do Trabalhador – com mínimo de um ano; e experiência docente, preferencialmente, na modalidade de Educação à Distância.

O curso visa oferecer formação em Vigilância em Saúde do Trabalhador aos profissionais que atuam nas equipes de Vigilância em Saúde, em especial da Vigilância Sanitária, vinculados às secretarias municipais de Saúde da macrorregião sul do estado de Santa Catarina; da diretoria de Vigilância Sanitária e das unidades descentralizadas de Vigilância Sanitária da SES-SC e das gerências regionais de Saúde das macrorregiões do estado de Santa Catarina.

Acesse o edital para mais informações.