Os profissionais do turismo e a população em geral têm até a próxima quinta-feira (20.01) para se inscreverem no curso “Libras para atendimento ao público”. A qualificação, promovida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto de Educação de Rondônia (IERO/Acelibras), tem o objetivo de aprimorar a experiência turística no país e melhorar a acessibilidade para os brasileiros.

Inscreva-se aqui.

O curso, que será iniciado em 22 de janeiro, tem carga horária de 120 horas e possui três módulos: contexto histórico-cultural e aspectos linguísticos 1 e 2. O conteúdo é voltado a alunos iniciantes, que aprenderão desde o alfabeto da Língua Brasileira de Sinais (Libras) até a formação de frases e estarão aptos a se comunicarem ao final do curso. Também estão incluídos temas do dia a dia, como profissões, gastronomia, esporte, transporte e natureza, entre outros.

As aulas serão ministradas por docentes bilíngues (surdos e ouvintes) e realizadas ao vivo, no canal da Acelibras no YouTube, nos dias 22 e 29 de janeiro; 5,12,19 e 26 de fevereiro e 5 e 12 de março, sempre às 15h, no horário de Brasília.

A parceria entre o MTur e o IERO/Acelibras soma-se aos esforços da Pasta para incentivar e promover o turismo acessível. Este é o terceiro curso de Libras gratuito ofertado pelo Ministério do Turismo neste ano. No mês de janeiro, em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), o MTur abriu inscrições para qualificação em conhecimento básico de Libras, com carga horária de 90h.