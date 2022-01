GIRO, da Polícia Militar do Acre, apreende drogas no S. Francisco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam na tarde desta quinta-feira, 13, drogas no Bairro São Francisco. Uma mulher, de 22 anos, foi presa durante a ação policial.

As equipes policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando conseguiram abordar uma mulher de 22 anos. A abordada apresentou nervosismo e tentou se evadir, sendo acompanhada pelos militares. Durante as buscas, foram encontrados 60 barras de maconha.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.