Abertas inscrições para curso de português como língua adicional

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Assessoria de Relações Internacionais (Arint), está com inscrições abertas para o curso on-line de Português como Língua Adicional (PLA). Estão sendo ofertadas 60 vagas para os campi Rio Branco e Xapuri.

O curso, que integra o Programa PLA em Rede, faz parte de uma ação da Rede de Institutos Federias do Brasil, que é coordenada pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.

Os interessados em participar da formação devem realizar inscrição pelo link https://forms.gle/VwuQUpa8MktXesmZA ou https://abre.ai/pla-ifac-inscricao, até o dia 19 de janeiro.

Clique aqui para acessar o edital nas versões em português e espanhol

Conforme explica o assessor da Arint, Luiz Eduardo Guedes, o curso de PLA é de nível básico e destinado a hispanofalantes interessados em aprender a língua portuguesa. As atividades terão duração de 250 horas e serão ofertadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) denominado Moodle. O curso está dividido em 18 lições, sendo aberta uma nova lição a cada semana.

“Ao finalizar o curso, o estudante terá acesso a conhecimentos sobre língua portuguesa de variedade brasileira, bem como seus aspectos culturais, contribuindo para um melhor desempenho acadêmico e profissional”, ressaltou Luiz Eduardo.

Seleção e vagas

Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição, conforme o número de vagas e atendimento às exigências previstas em edital. Além dos aprovados, será publicada lista de espera para o caso de desistências.

De acordo com edital, estão sendo ofertadas vagas para três turmas, com aulas em:

– Turma A: Campus Rio Branco – Segundas-feiras, das 19h às 20h;

– Turma B: Campus Xapuri – Terças-feiras, das 16h às 17h;

– Turma C: Campus Xapuri – Quartas-feiras, das 09h às 10h.

As aulas serão realizadas conforme horário do Acre.

A lista de candidatos aprovados será divulgada no dia 21 de janeiro. O resultado final está previsto para ser publicado em 24 de janeiro. As aulas terão início no dia 07 de março.