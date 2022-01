O governador Gladson Cameli cumpre nesta quinta-feira, 13, agenda oficial no Rio Grande do Sul ao apresentar as potencialidades econômicas do Acre para grupos empresariais gaúchos. A visita faz parte do projeto Melhor Emprego, lançado em dezembro de 2021, cujo objetivo é atrair novos empreendimentos ao estado e assim gerar emprego e renda.

Cameli visitou as instalações do Grupo Fasa, na cidade de Cruzeiro do Sul. O empreendimento está há 35 anos no mercado e conta com 14 fábricas em vários estados, estando entre os maiores do país no segmento de reciclagem de subprodutos de origem animal, entre outros.

“Nós atravessamos o Brasil em busca de oportunidades para os acreanos. Não vamos medir esforços para melhorar a vida da nossa gente. Queremos essa empresa instalada no Acre, pois, se o empreendimento gerar um emprego, já é algo positivo, é uma família que terá sua renda mensal”, enfatizou Cameli.

O governador disse ainda que milhões de amazônidas precisam sustentar suas famílias com dignidade: “O Acre é uma terra promissora, basta verificar que estamos a poucas horas de Lima, no Peru, próximos a Miami e a Bogotá. E isso representa potencialidades, investimentos, economia ativa. Nosso povo merece uma vida melhor diante das riquezas que temos a oferecer”.

O presidente do Grupo Fasa, Dimas Martins, explanou que a empresa é comandada por muitas mulheres, que representam força e energia, assim como o povo do Acre.

“Estamos aqui para ajudar a gerar novas oportunidades, seja onde for. Já estive no Acre e fiquei impressionado com sua beleza; é um lugar que tem tudo a ver com a nossa empresa. A previsão é de que estejamos instalados no estado em dez meses”, explica.

Já o diretor de matéria-prima e logística da empresa afirma: “Nosso trabalho é totalmente voltado para a preservação do meio ambiente. Somos o maior coletor de óleo saturados (óleo de cozinha) do Brasil. Estamos ansiosos para iniciar os trabalhos na região acreana”.

A secretária em exercício da pasta de Planejamento do Acre, Kelly Lacerda, entende que se trata de uma grande oportunidade: “A missão ambiental da empresa é de suma importância ao nosso estado. Quando falamos em reciclagem, precisamos contar com o centro-sul do país. Muito mais que recepcionar essa empresa no Acre, existe a importância de se fazer a destinação correta dos nossos resíduos”.

Participaram ainda do encontro o chefe de gabinete do governador, José Messias, e o subchefe da Casa Militar, Carlos Negreiros.