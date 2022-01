Mestrado em Educação do Ifac: inscrição só até hoje (10)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) é uma instituição associada ao Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) que está com inscrições abertas no edital de seleção para as turmas de 2022. As inscrições se encerram na próxima segunda-feira, 10 de janeiro, e devem ser feitas, exclusivamente, via internet, no Sistema de Inscrições. A taxa de inscrição será de R$ 95,00.

Para o polo do Ifac no Campus Rio Branco, são oferecidas 24 vagas, sendo a metade reservada a servidores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Clique aqui para acessar a página do Edital ProfEPT Nº 01/2021

Poderão participar do Edital 01/2021 os portadores de diploma de curso superior (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) ou declaração de conclusão de curso superior, devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação.

A seleção será feita por meio de análise de Histórico Profissional e Acadêmico, que possibilita que os candidatos apresentem aspectos referentes do desempenho de suas funções profissionais e produções acadêmicas relevantes ao ProfEPT. A persistência do cenário ocasionado pela Covid-19 levou a organização a optar por essa forma de seleção no lugar da aplicação de provas presenciais, devido à preocupação com a preservação da saúde dos envolvidos.

Sobre o ProfEPT

Ao todo, estão sendo ofertadas neste edital 942 vagas, distribuídas entre 40 instituições associadas ao mestrado em todo o Brasil. Metade das vagas é reservada a servidores da Rede Federal. O ProfEPT é coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo.