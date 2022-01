MS divulga final da concessão de bolsas de residência médica

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (7) o resultado final da concessão de bolsas do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência). Também houve retificação do resultado preliminar e do cronograma do edital nº 5/2021, de Residência Multiprofissional.